Çocuklara kamplarda iklim değişikliği anlatılacak

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Yıldırım Beyazıt Üniversitesi iş birliği ile yürütülen İklim Değişikliği Konusunda Farkındalık Geliştirme Projesi kapsamında, öğrenciler için düzenlenecek kamplarda iklim değişikliği anlatılacak.

Bakanlık'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi iş birliği ile yürütülen İklim Değişikliği Konusunda Farkındalık Geliştirme Projesi kapsamında düzenlenecek İklim Kampları, 9 Temmuz-18 Ağustos tarihlerinde Hacettepe Üniversitesi kampüsünde yapılacak.

18 İLDE KAMPLAR DÜZENLENECEK

Proje kapsamında iki yıllık sürede Eskişehir, Denizli, Manisa, Antalya, Mersin, Niğde, Kastamonu, Çorum, Rize, Erzurum, Erzincan, Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya, Şanlıurfa, Sivas, Kayseri ve Van olmak üzere 18 ilde, öğrenci ve öğretmenler ile öğretmen adaylarının iklim değişikliği konusundaki farkındalığının artırılması amacıyla eğitim programları ve seminerler düzenleniyor.

FARKINDALIK KAZANDIRILMASI HEDEFLENİYOR

Birer haftalık 6 kampla, 120 ortaokul öğrencisine uygulamalı olarak iklim değişikliği konusunda güncel bilgiler veriliyor, eğitsel etkinliklerle iklim değişikliği sorununun önemi anlatılıyor ve öğrencilerin bu hayati sorunun çözümüne ortak olmaları için farkındalık düzeylerinin artırılması hedefleniyor.

İklim kamplarında ayrıca öğrencilere, iklim değişikliği sorununun çözümüne ortak olmalarını sağlamak için doğal kaynakların ihtiyaçlar oranında tüketilmesi için bireysel olarak yapılabilecekler, alınacak toplumsal önlemler ve öğrencilerin birer iklim gönüllüsü olarak sergilemeleri gereken davranışlar konusunda bilgi verilmesi amaçlanıyor.