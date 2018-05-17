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Çocuklara özel: Sevgili Kitabım Kur’an

Yıl boyu sürecek bir okuma etkinliği vaat eden “365 Günde Sevgili Kitabım Kur’an”dan ailecek yararlanacaksınız.

Özel Haber | 17.05.2018 - 16:25..
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365 günde sevgili kitabım Kuran

Çocukların okuma alışkanlığı kazanması ebeveynler için oldukça önemli bir konu. Bunun yanında çocukların neler okuyacağı, hayat içinde nasıl yönleneceği de…

Bu kitap, İslamiyet’in pusulası Kur’an’ı çocuklara en sade dil ile anlatabilmek için yazıldı…

Çocuklara özel: Sevgili Kitabım Kur’an

(Nurdan Damla)

365 GÜNDE SEVGİLİ KİTABIM KUR’AN

Hz. Adem’den başlayarak Kur’an-ı Kerim’de ismi geçen peygamberlerini günlere dağıtarak ele alan bu kitap, Kur’an’da bahsi geçen olayları da, çocuklar için hikayeleştirerek anlatıyor.

İkinci bölümünde ise, Hz. Muhammed (s.a.v) ve  onun özel arkadaşlarını, yaşadıklarını yine ayetler ışığında ve hikaye diliyle aktarılıyor.

Bu  kitabı, çocuk hikayesi üslubuyla kaleme alınmış bir çocuk tefsiri olarak değerlendirebilirsiniz…

Çocuklara özel: Sevgili Kitabım Kur’an

365 Günde Sevgili Kitabım Kur'an

Nurdan Damla

Timaş Çocuk

S.: 480

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