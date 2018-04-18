Doç. Dr. Halit Yerebakan'ın TRT1'de sunduğu 'Doktor Geldi'de bugün çocuklarda otizmin belirlenmesi konusu tartışıldı.

Çocuklarda otizm belirtileri nelerdir? İZLE



EBEVEYNLERİN İYİ GÖZLEM YAPMASI GEREKİYOR

Doç. Dr. Halit Yerebakan, ebeveynlerin çocuklarını daha iyi gözlemlemeleri gerektiğini ve bilinçlenmeleri gerektiğini vurguladı.

OTİZMLİ ÇOCUKLARIN BELİRTİLERİ

Otizmli çocukların öncelikle göz teması kurmakta zorlandığını belirten Doç. Dr. Halit Yerebakan, dikkatli olunması gerektiğini vurguladı. Bunun yanı sıra el çırpma, ileri geri sallanma gibi tekrarlanan hareketler yapma gibi durumlar da ortaya çıkabilir.