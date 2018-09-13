Çocuklarda uyku düzensizliği sorun yaratıyor

Anne babaların çocuk yetiştirirken güçlük yaşadığı konulardan biri çocuğun uyku düzeni ve alışkanlıkları. Pek çok ailede çocuğun odasını ayırmak ve çocuğa kendi başına uyuma alışkanlığı kazandırmak büyük bir mücadeleye dönüşüyor. Bu konuda en sağlıklı hareket, durumu detaylı bir değerlendirmek ve gerektiğinde uzman desteğine başvurmak.

EBEVEYNLERLE UYUMA İSTEĞİ

Çocukların ebeveynleri ile uyumak istemelerinin pek çok sebebe dayandığını aktaran uzmanlar “Travmatik deneyimler, korkular, önemli yaşamsal deneyimler (kreşe başlamak, eve hırsız girmesi, kardeş doğumu) gibi pek çok faktör çocuğun ebeveyni ile yatma isteğini tetikleyebilir. Anne, bebeğin ihtiyaçları karşısında ne kadar duyarlı ve tutarlıysa, bebeğine ilgi, yakınlık ve sıcaklık duygularını ne ölçüde iyi iletebiliyorsa; bebek de kendini bir o kadar değerli, dünyayı ve diğer insanları ise olumlu algılar” diyor.

UYKU EĞİTİMİ NASIL OLMALI?

Uyku eğitimi hakkında da bilgi veren uzmanlar, “Uyku eğitimi sabır, kararlılık, tutarlılık yanında anlayışlı olmayı da gerektirir. Uykuyu bir ceza olarak uygulamak, korkan bir çocuğun duygularını görmezden gelip yalnız uyumasına zorlamak gibi hatalı tutumlar beraberinde yeni problemler de getirir” uyarısında bulunuyor.

ÇOCUKLARIN YATMA DÜZENİ

Çocukların yatma düzeniyle ilgili de yapılması gerekenlerini anlatan uzmanlar, “Normal şartlarda emzirme dönemi sonlandıktan sonra çocuğun kendi odasına geçirilmesinde pek sakınca görülmemektedir. Bu ayrılma sürecinin en geç 2-3 yaş civarında tamamlanmış olması önerilir. Bebeğinize sağlıklı uyku alışkanlığı kazandırmanın en önemli yolu kendi odasında ve kendi yatağında yatırmaktır. Anne babadan ayrı yatma alışkanlığını kazanabilmiş bir çocuk, ileri ki dönemlerinde problemlerle karşılaştıklarında sorunlarıyla baş edebilecek, kendine olan güveni artacak anne baba bağımlılığı olmayacaktır” bilgilerini paylaşıyor.

OKULDA PROBLEM YAŞAMA SEBEBİ

Çocukların kişisel gelişimi ve kendine güveni için yalnız uyumasının önemli bir etken olduğunu da anımsatan uzmanlar, “Anne ve babasının yanında uyuma isteği olan ve buna direnen çocuklarda, anne ve babadan ayrılma konusunda ilerleyen dönemlerde önemli sorunlara neden olmaktadır. Özellikle okul çağlarında sık karşılaşılan problemler, bu durumun sonuçları olarak gösterilebilir. Okul problemleri dışında, cinsel kimliğini bulması konusunda, anne ve baba ile birlikte yatma ihtiyacı en aza indirilmesi gerekmektedir” ifadelerine yer veriyor.