Çocuklardan Mehmetçik'i duygulandıran mektuplar

TSK'nin, Özgür Suriye Ordusu'nun desteğiyle sürdürdüğü harekat kapsamında Afrin bölgesindeki köyler, teröristlerden tek tek arındırılıyor.

Mehmetçik ilerleyişini sürdürürken, Türkiye'nin dört bir yanından çocukların yazdığı binlerce mektup, harekata katılan askerlere güç veriyor.

ASKERLER DUYGU DOLU ANLAR YAŞADI

Harekatın 9. gününde teröristlerden temizlenen Burseya Dağı'nda görev yapan komando birliklerine ulaşan mektuplar, komutanlar tarafından okunduktan sonra askerlere dağıtılıyor.

Minik kalplerden Mehmetçik'i duygulandıran mektuplar VİDEO

Askerler, kaldıkları çadırların içine yapıştırdıkları duygu dolu mektupları okuyor. Görevden dönen bazı askerler, mektupları gönderen çocuklara cevap yazıyor.

"SİZE BOL BOL DUA EDİYORUM"

Sivas Şehit Osman Yurt Ortaokulu 5. sınıf öğrencilerinin gönderdiği mektuplar da Burseya Dağı'ndaki askerlere ulaştırıldı.

Öğrencilerden Sevdenur Koç, Türk bayrağı çizdiği ve "Kahraman Türk Ordumuza" diye başladığı mektubunda, şu ifadelere yer verdi: "Canım ağabeylerim, sizi çok seviyorum. Siz olmasaydınız biz yataklarımızda rahat uyuyamazdık, sizi her gün televizyonlarda izliyorum, yatmadan önce sizlere bol bol dua ediyorum. İnşallah Allah dualarımı kabul edecek ve inşallah hiçbirinizin kılına bile bir şey olmadan geri döneceksiniz. Ezan dinmez, bayrak inmez."