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Çocukları bağımlı doğan çift hastaneden kaçtı

Madde bağımlısı bebeğin anne ve babası, tedavi için yatırıldıkları hastaneden firar etti. Anneanne Gülnur T., bebeğin velayetini alacak.

20.06.2017 - 08:01
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Antalya'nın Kepez ilçesinde yaşayan R.A., 3 yıl önce tanıştığı B.A. ile geçen yıl evlendi. Evlenmeden önce arkadaş ortamında uyuşturucu madde kullanmaya başlayan çift, bağımlılıktan kurtulmak için birkaç kez girişimde bulunmasına rağmen başarılı olamadı.

BEBEKLERİ DE BAĞIMLI

Hamile kalan B.A., uyuşturucu kullanmaya devam etti. Çiftin 5 ay önce doğan ve R.E.A. adını verdikleri erkek bebeklerinin de bağımlı olduğu anlaşıldı.

Anneanne 47 yaşındaki Gülnar T., doktorların tavsiyesi ile kızından aldığı torununa hem baktı hem de tedavisini üstlendi. Haftalarca ağlama krizine giren minik bebek, anne sütünden de mahrum kaldı.

Çocukları bağımlı doğan çift hastaneden kaçtı

BAKANLIK TALİMAT VERDİ

Sağlık Bakanlığı’nın talimatıyla R.A. ve B.A. çifti, tedavileri yapılmak üzere, Antalya Kamu Hastaneleri Birliği bünyesinde yer alan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne bağlı Alkol ve Madde Bağımlılığı Araştırma, Tedavi ve Eğitim Merkezi’ne davet edildi. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ön tetkikleri yapılan çift, 26 Mayıs’ta Aşır Aksu Yerleşkesi’ndeki Alkol ve Madde Bağımlılığı Araştırma, Tedavi ve Eğitim Merkezi’ne götürüldü.

1 GÜN SONRA KAÇTILAR

Tedavileri Antalya Kamu Hastaneleri Birliği tarafından üstlenilen R.A. ve B.A. çiftinin hastaneye yatırıldıktan bir gün sonra kaçtıkları belirtildi. Anneanne Gülnur T., sağlık personelinin ikna çabalarına rağmen kızı B.A. ile damadı R.A’nın hastaneden ayrıldığını anlattı.

Çocukları bağımlı doğan çift hastaneden kaçtı

ÇOCUĞUN VELAYETİNİ ANNEANNESİ ALACAK

Gülnur T., uyuşturucu bağımlısı olarak doğan ve halen yanında bulunan torunu R.E.A.’nın velayetini almak için mahkemeye başvurduğunu belirtti. Kızı ve damadı için her şeyi yaptığını vurgulayan anneanne Gülnur T., 8 yıldır aynı mücadeleyi veriyoruz. Artık yoruldum. Onlar yüzünden borca girdim. Tek düşüncem torunumun geleceği. Onun için her şeyi yaparım. İkisi birden bu illetten kurtulamıyorsa, evliliklerini de sonlandırmaları en mantıklısı" dedi.

Gülnur T., kızı B.A. ile damadı R.A.’nın kendisine hastanedeki ilaçlı tedaviyi yeterli bulmadıkları için tedaviyi bıraktıklarını söylediğini ifade etti. Gülnur T.’de uyuşturucu bağımlısı çocuklarının en az 3 gün uyutulmaları gerektiğini ve hatta hastaneden kaçmamaları için de tecrit edilmeleri gerektiğini kaydetti.

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