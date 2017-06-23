taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
99.763
USD
3,5098
EURO
3,9230
ALTIN
141,95
PETR
45,3000

Çocukları havalı tabancayla vuran kişi tutuklandı

Erzurum 2'nci Sulh Ceza Mahkemesine çıkarılan Ömer Akçay, çocukları yanlışlıkla vurduğunu belirtti, ama cezaevine girmekten kurtulamadı.

23.06.2017 - 15:26
  1. Haberler
  2. İç Haber

19 Haziran günü saat 18.30 sıralarında Erzurum'un merkez Palandöken İlçesi Adnan Menderes Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Ömer Murat Akçay, oturdukları apartmanın dördüncü katındaki evinin penceresinden havalı tabancayla iddiaya göre sokaktaki kola şişesine ateş etti.

2 ÇOCUĞU VURDU

Hedefi tutturamayan Akçay, karşı apartmanın önünde oynayan Sümeyye Boz ile İkra Kaya'yı yaraladı. Bir acı hisseden, ancak annelerinin atletlerindeki kanı görmesiyle durumları fark edilen 2 çocuk, ambulansla Bölge Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan kontrolde çocukların sırtlarından vurulduğu belirlendi. İkra ameliyata alındı ve vücudundaki tek saçma çıkarıldı. Sümeyye Boz ise hastanede müşahade altına alındı.

Çocukları havalı tabancayla vuran kişi tutuklandı

"CANIM SIKILDI, TABANCAYLA ATEŞ EDESİM GELDİ"

Olay yerinde inceleme ve araştırma yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri, çocukların oturduğu apartmanın karşısında oturan ve bu tür silahlar kullanan Ömer Murat Akçay'ı gözaltına aldı. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim üyelerinden Prof. Dr. Güngör Akçay ile Prof. Dr. Müfide Akçay'ın oğlu Ömer Murat Akçay, polise verdiği ilk ifadede, avcılık belgesi olduğunu belirtti. Akçay, "İftar saati canım sıkıldı. Tabanca ile ateş edesim geldi. Sokakta duvarın üstünde kola şişesi duruyordu. Bir el ateş ettim vuramadım, sonra bir el daha ataş ettim şişeyi vurdum. Bu arada bahçenin içinde çocukları gördüm ama ben onlara ateş etmedim" diye konuştu.

SERBEST BIRAKILMIŞTI, TUTUKLANDI

Evinde havalı tabanca ve 2 kutu saçma ile birlikte gözaltına alınan Akçay, adli kontrol koşuluyla serbest bırakıldı. Yaralı çocukların aileleri, gürültü yaptıkları için ateş edildiğini öne sürdüler. Çocukların yakınları, "Ya çocuklarımız ölseydi, niçin serbest bırakıldı" diye itiraz etti.

Çocukları havalı tabancayla vuran kişi tutuklandı

Çocuklarla ilgili haberlerin yayınlanmasının ardından Cumhuriyet Savcılığının itirazı üzerine yakalanan Ömer Murat Akçay, bugün öğle saatlerinde adliyeye getirildi. Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesine çıkarılan Akçay, tutuklandı. Kelepçeli olarak cezaevine götürülen Akçay, kasıtlı  bir şey yapmadığını savundu. Akçay, cezaevine götürülürken gazetecilere şunları söyledi:

"PİŞMANIM, KAZA İLE OLDU"

"Yav kardeşim birşey yapmadım. Pişmanım diyorum, kaza ile oldu. Hayatımızda başımıza ilk defa böyle bir şey geldi. Ben okulumda bir insanım. Kaza ile oldu. Bir yerden sıçramış gitmiş girmiş.. Şişeyi vurdum oradan sıçramış parçalanmış. Pişmanım diyorum"

Çocukları havalı tabancayla vuran kişi tutuklandı


Çocukları havalı tabancayla vuran kişi tutuklandı

Çocukları havalı tabancayla vuran kişi tutuklandı

Çocukları havalı tabancayla vuran kişi tutuklandı

İlginizi Çekebilir
Bitlis şehidi hastaneden gözyaşlarıyla uğurlandı
Bitlis'teki operasyonda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Talat Bildirici hastane çalışanları ve hastaların gözyaşlarıyla uğurlandı.
Topbaş: Şemsi Ahmet Paşa camisine kazık çakılmayacak
İBB Başkanı Kadir Topbaş, Üsküdar'daki Şemsi Ahmet Paşa camisinin avlu duvarlarında meydana gelen çatlaklara ilişkin açıklamalarda bulundu.
DHKP-C’li kadın terörist havalimanında yakalandı
İnsan kaçakçılarının Katar'a kaçırmaya çalıştığı DHKP-C'li kadın terörist, havalimanında yapılan operasyonla yakaladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden zanlı tutuklandı
Muğla'nın Marmaris ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ODTÜ'den cinsiyetsiz tuvalet açıklaması

ODTÜ'den cinsiyetsiz tuvalet açıklaması

285
Washington Post'ta çıkan Türkiye yazısı

Washington Post'ta çıkan Türkiye yazısı

84
Şortlu kızı darp eden saldırgan tutuklandı

Şortlu kızı darp eden saldırgan tutuklandı

226
Trump dünyanın en zengin kabinesini kurdu

Trump dünyanın en zengin kabinesini kurdu

59
Körfez ülkelerinden Katar'a: Türkiye'nin üssünü kapatın

Körfez ülkelerinden Katar'a: Türkiye'nin üssünü kapatın

168
ABD'nin YPG'ye verdiği silahların listesi

ABD'nin YPG'ye verdiği silahların listesi

95
Kılıçdaroğlu'na dopingli pehlivan desteği

Kılıçdaroğlu'na dopingli pehlivan desteği

149
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM