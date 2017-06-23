Çocukları havalı tabancayla vuran kişi tutuklandı

19 Haziran günü saat 18.30 sıralarında Erzurum'un merkez Palandöken İlçesi Adnan Menderes Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Ömer Murat Akçay, oturdukları apartmanın dördüncü katındaki evinin penceresinden havalı tabancayla iddiaya göre sokaktaki kola şişesine ateş etti.

2 ÇOCUĞU VURDU

Hedefi tutturamayan Akçay, karşı apartmanın önünde oynayan Sümeyye Boz ile İkra Kaya'yı yaraladı. Bir acı hisseden, ancak annelerinin atletlerindeki kanı görmesiyle durumları fark edilen 2 çocuk, ambulansla Bölge Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan kontrolde çocukların sırtlarından vurulduğu belirlendi. İkra ameliyata alındı ve vücudundaki tek saçma çıkarıldı. Sümeyye Boz ise hastanede müşahade altına alındı.

"CANIM SIKILDI, TABANCAYLA ATEŞ EDESİM GELDİ"

Olay yerinde inceleme ve araştırma yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri, çocukların oturduğu apartmanın karşısında oturan ve bu tür silahlar kullanan Ömer Murat Akçay'ı gözaltına aldı. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim üyelerinden Prof. Dr. Güngör Akçay ile Prof. Dr. Müfide Akçay'ın oğlu Ömer Murat Akçay, polise verdiği ilk ifadede, avcılık belgesi olduğunu belirtti. Akçay, "İftar saati canım sıkıldı. Tabanca ile ateş edesim geldi. Sokakta duvarın üstünde kola şişesi duruyordu. Bir el ateş ettim vuramadım, sonra bir el daha ataş ettim şişeyi vurdum. Bu arada bahçenin içinde çocukları gördüm ama ben onlara ateş etmedim" diye konuştu.

SERBEST BIRAKILMIŞTI, TUTUKLANDI

Evinde havalı tabanca ve 2 kutu saçma ile birlikte gözaltına alınan Akçay, adli kontrol koşuluyla serbest bırakıldı. Yaralı çocukların aileleri, gürültü yaptıkları için ateş edildiğini öne sürdüler. Çocukların yakınları, "Ya çocuklarımız ölseydi, niçin serbest bırakıldı" diye itiraz etti.

Çocuklarla ilgili haberlerin yayınlanmasının ardından Cumhuriyet Savcılığının itirazı üzerine yakalanan Ömer Murat Akçay, bugün öğle saatlerinde adliyeye getirildi. Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesine çıkarılan Akçay, tutuklandı. Kelepçeli olarak cezaevine götürülen Akçay, kasıtlı bir şey yapmadığını savundu. Akçay, cezaevine götürülürken gazetecilere şunları söyledi:

"PİŞMANIM, KAZA İLE OLDU"

"Yav kardeşim birşey yapmadım. Pişmanım diyorum, kaza ile oldu. Hayatımızda başımıza ilk defa böyle bir şey geldi. Ben okulumda bir insanım. Kaza ile oldu. Bir yerden sıçramış gitmiş girmiş.. Şişeyi vurdum oradan sıçramış parçalanmış. Pişmanım diyorum"



