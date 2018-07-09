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Çocukları için köy okulunu yenilediler

Düzce Esentepe köyü ilkokulunda veliler, öğretmenleri önderliğinde 'Nasıl bir dünya istiyorsak öyle gelecekler hazırlamalıyız' sloganıyla köy okulunu yeniledi.

İHA | 09.07.2018 - 09:40..
  1. Haberler
  2. Eğitim

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Düzce kent merkezine yaklaşık 9 kilometre uzaklıkta olan Esentepe Okulununu yenilemek için el ele veren veliler, yaz tatilini okulu yenileyerek geçirdi. Anasınıfı, 2 dersliği ile 3 öğretmeni bulunan okulda çalışmaları başlatan veliler, jandarmanın da desteği ile okul boyayarak bir yandan da ellerinde kova ve bezlerle temizlik yaptı.

ÇOCUKLARIN GELECEĞİ İÇİN

"Nasıl bir dünya istiyorsak öyle gelecekler hazırlamalıyız" sloganıyla çalışmaları sürdüren veliler, "Çocuklarımızın geleceğimiz için yapıyoruz" dedi.
Çocukları için okula destek olmaya çalıştıklarını ifade eden öğrenci velisi Merve Yılmaz, "Çok güzel bir çalışma yapıyoruz. Jandarma ekiplerimiz geldi okulumuzu boyadılar, biz de öğretmenimizin eşliğinde temizliğimizi yapıyoruz. Herkes tatile çıkmışken biz ve öğretmenimiz, arkadaşlar hep birlikte okulumuzu temizliyoruz. Çocuklarımızın geleceği için ne katabiliriz neler yapabiliriz bunları düşünüyoruz. Onlara elimizden geldiğince destek olmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Çocukları için köy okulunu yenilediler


BOYA BADANA YAPIYORLAR

Tatil dönemi olmasına rağmen çalışmaya devam ettiklerini ifade eden bir başka veli Elif Yavuz ise "Tatil oldu ama biz de çalışma devam ediyoruz. Bizler temizlik, boya badana yapıyoruz, çocuklarımız için, geleceklerimiz için. Son zamanlarda duyduğumuz üzücü çocuk haberlerinden sonra mahvolduk, kolumuz, kanadımız kırıldı. Düşünüyoruz ne yapabiliriz diye. Elimizden gelen en büyük şey elimizde olan varlıkları çocuklarımızı çok güzel bir şekilde yetiştirmek nasıl bir dünya istiyorsak öyle gelecekler hazırlamalıyız. Bunun için de okuldayız, temizlik yapıyoruz. Elimizden gelen her şeyi yapmaya gayret gösteriyoruz. Geleceği değiştiremiyoruz, çocuklarımız için her şeyi yapıyoruz." şeklinde konuştu.

Çocukları için köy okulunu yenilediler


EN İYİSİNİ YAPMAYA ÇALIŞTILAR

Velilerin duyarlılığı karşısında mutlu olduklarını ifade eden Esentepe Okulu Sınıf Öğretmeni Gamze Karatay, "Yaz tatili fakat biz hep beraber el ele vererek okulumuzu güzelleştirme adına çeşitli çalışmalar yapıyoruz. Valiliğimiz, milli eğitim müdürlüğümüz, jandarmamız hep beraber çocuklarımız için en iyisini ortaya koymaya çalışıyoruz. Okulumuz sobalıydı, artık kalorifer kullanıyoruz. Jandarmamız tarafından boya badanamız yapıldı. Civardaki okullardan mobilya desteği aldık, komple bir değişim içerisindeyiz. Bundan sonraki hedefimiz interaktif sınıf olmak." ifadelerini kullandı.

Çocukları için köy okulunu yenilediler


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