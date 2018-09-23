taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.2933
Euro
7.39445
Altın
1199.91
Borsa
97988.16
Gram Altın
242.834

Çocukları istismar eden ABD'li rahip Fas'ta yakalandı

Çocuklara yönelik cinsel tacizle suçlanan ABD'li Katolik rahip Arthur Perrault, yaklaşık 26 yıllık kaçışın ardından Fas'ta yakalanarak ABD'ye iade edildi.

AA | 23.09.2018 - 06:17..
  1. Haberler
  2. Dünya

Fas Adalet Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, pedofili suçlamasıyla 26 yıldır kaçak olan 80 yaşındaki Perrault geçen yıl Fas'ta yakalandı ve ülkesine gönderildi.

Konuya ilişkin daha fazla ayrıntı verilmezken, iadenin iki ülke arasındaki adli iş birliği anlaşması gereğince gerçekleştiği kaydedildi.

New York Times gazetesinin haberine göre, New Mexico eyaletinin Albuquerque kentinde konuya ilişkin açıklamada bulunan FBI Özel Ajanı James Langenberg, 2 FBI görevlisinin Arthur Perrault'u teslim almak için perşembe günü Fas'a gittiğini söyledi.

Langenberg, Perrault'un yerinin geçen yıl tespit edildiğini ve iade işlemlerinin yaklaşık bir yıl sürdüğünü kaydetti.

Çocukları istismar eden ABD'li rahip Fas'ta yakalandı

1992'DE ORTAYA ÇIKINCA KAÇTI

ABD'li Katolik rahip Arthur Perrault'un, 1992'de tacizlerinin ortaya çıkmasının ardından ülkesinden kaçtığı ve New Mexico'daki mahkemenin yönelttiği suçlamaların ardından geçen yıl Fas makamlarınca yakalandığı öğrenildi.

Perrault'un, yaklaşık 20 yıllık görevi süresince birçok çocuğa cinsel tacizde bulunduğu iddia ediliyor.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Polisle sivil vatandaşın ucuz perde kavgasında kan aktı

Polisle sivil vatandaşın ucuz perde kavgasında kan aktı

42
Ünal Karaman: İnsan emeği bir tek VAR'a bağlanmamalı

Ünal Karaman: İnsan emeği bir tek VAR'a bağlanmamalı

25
Aşık olduğu kadını vurup intihar etti

Aşık olduğu kadını vurup intihar etti

16
Bufalonun hayalarını yemeye çalışan sırtlan

Bufalonun hayalarını yemeye çalışan sırtlan

7
İsrail, Enver Sedat suikastını kendi lehine kullandı

İsrail, Enver Sedat suikastını kendi lehine kullandı

2
Antalya'da kaybolan dağcılar kurtarıldı

Antalya'da kaybolan dağcılar kurtarıldı

4
Assange: Şimdiki nesil, son özgür kuşak

Assange: Şimdiki nesil, son özgür kuşak

3
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM