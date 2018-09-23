Çocukları istismar eden ABD'li rahip Fas'ta yakalandı

Sembol haline gelen yaşlı ağacın kesilmesi tepkilere neden oldu.

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Hitler ve Lenin, Peru’daki yerel seçimlerde yarışıyor

Güney Amerika ülkesinde yaklaşan yerel seçimler öncesinde Hitler isimli bir kişi ile Lenin isimli diğer kişinin rakip olması dünyanın büyük ilgisini çekti.