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Çocukları lunaparka götüren aşiret üyeleri aralarında çatıştı

Adana'da Ramazan Bayramı nedeniyle çocuklarını lunaparka getiren bir aşiret mensupları arasında silahların çekildiği kavga çıktı.

DHA | 17.06.2018 - 00:41..
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Adana'nın Çukurova ilçesindeki bir lunaparka giden aşiret mensupları, kendi aralarında önce tartıştı sonra silahlar çekildi. Olayda 5 kişi yaralanırken, 10 kişi de gözaltına alındı.

Çocukları lunaparka götüren aşiret üyeleri aralarında çatıştı

"ÖNCE BİZ BİNECEĞİZ" KAVGASI

Bayram nedeniyle çocuklarını lunaparka getiren Cono Aşiretimensupları arasında dönme dolaba kimin önce bineceği konusunda tartışma çıktı.

Kendi aralarındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Çağırdıkları akrabalarının da geldiği lunaparktaki kavgada bazıları av tüfeğiyle ateş açtı.

Çocukları lunaparka götüren aşiret üyeleri aralarında çatıştı

10 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Bıçaklarında kullanıldığı kavga nedeniyle lunaparkta büyük panik yaşandı. Polis, havaya ateş açarak kavga edenleri dağıttı.

Kavgada yaralanan 5 kişi ise çağrılan ambulanslarla hastaneye götürüldü. Olayla ilgili 10 kişi gözaltına alınarak soruşturma başlatıldı.

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