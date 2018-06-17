Çocukları lunaparka götüren aşiret üyeleri aralarında çatıştı

Adana'nın Çukurova ilçesindeki bir lunaparka giden aşiret mensupları, kendi aralarında önce tartıştı sonra silahlar çekildi. Olayda 5 kişi yaralanırken, 10 kişi de gözaltına alındı.
"ÖNCE BİZ BİNECEĞİZ" KAVGASI
Bayram nedeniyle çocuklarını lunaparka getiren Cono Aşiretimensupları arasında dönme dolaba kimin önce bineceği konusunda tartışma çıktı.
Kendi aralarındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Çağırdıkları akrabalarının da geldiği lunaparktaki kavgada bazıları av tüfeğiyle ateş açtı.
10 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Bıçaklarında kullanıldığı kavga nedeniyle lunaparkta büyük panik yaşandı. Polis, havaya ateş açarak kavga edenleri dağıttı.
Kavgada yaralanan 5 kişi ise çağrılan ambulanslarla hastaneye götürüldü. Olayla ilgili 10 kişi gözaltına alınarak soruşturma başlatıldı.