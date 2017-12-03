Çocukları mahkeme kararıyla alınan annenin isyanı

Akıl sağlığının yerinde olmadığı iddia edilerek iki çocuğundan uzaklaştırma kararı çıkarılan anne, karşı tarafın kendisini akıl hastanesine yatırmakla tehdit ettiğini söyledi.

SOSYAL MEDYADAN SESİNİ DUYURDU

Çağdaş G. K. davalı olduğu karşı taraftan akıl hastanesine yatırılarak oradan çıkarmama ve elektrik verileceği tehditleri aldığını söyledi. Bu haksızlığa dayanamadığını söyleyen acılı anne instagram hesabı üzerinden canlı yayın yaptı.

İŞTE ÇARESİZ ANNENİN O PAYLAŞIMI

"Bugün çocuklarımdan uzaklaştırma kararı çıkarıldı bana. Akıl sağlığımın yerinde olmadığı iddia ediliyor ve beni numune hastanesine yatırmaya çalışıyorlar."

"Ve bunu bana karşı taraf söylemişti 1 ay önce istersen deneyelim seni akıl hastanesine sokarım çıkartmam ordan sağlıklı aklını orada kaybedersin elektrik verirler sana neye uğradığını şaşırırsın demişti lütfen bana yardım edin."

"Çocuklarımdan ayrılmaya bu kadar haksızlığa dayanamıyorum. Burada adaletin zerresi kalmamış adaletlik bir şey yok. Hiçbiriniz buradan adalet beklemeyin artık. Bu ülkede adalet diye bir şey yok. Kadına adalet yok. Parası olmayana adalet yok."

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