Çocukları okusun diye sırtında taşıyan baba

Baba, hava sıcaklığının eksi 10 derecenin üzerine çıktığı kış aylarında dondurucu soğuğa rağmen büyük fedakarlık gösteriyor.

ÇOCUKLARINI TEK TEK SIRTLIYOR

Baba Yar, Sason Çayı üzerinde bulunan köprünün kendilerine yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta bulunması nedeniyle, çocukları 1'inci sınıf öğrencisi 6 yaşındaki Cuma ile 3'üncü sınıf öğrencisi 8 yaşındaki Ali'yi okula yetişebilmeleri için sırtlayarak, çayın üzerinden karşıya geçiriyor.

''ÇOCUKLARIMIN OKUMASINI İSTİYORUM''

Özellikle kış şartlarında bazen sıkıntı yaşamalarına rağmen çocuklarının eğitimi için her zorluğa gönülden katlandığını belirten Yar, "Sabah çocuklarımla kalkıp beraber kahvaltı yapıyoruz. Elbiselerimizi giydikten sonra yola koyuluyoruz. Çay kenarına geliyoruz. Tulumumu giyerek çocuklarımı sırtıma alıp sudan geçiriyorum. Çocuklarımın okumasını istiyorum. Bir çocuğum daha var ana sınıfına gidiyor. Onu getiremiyorum çünkü 3 ay önce ameliyat oldum" dedi.