taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
87.473
USD
3,6937
EURO
3,9299
ALTIN
146,45
PETR
56,6200

Çocukları okusun diye sırtında taşıyan baba

Batman'da 4 çocuğu olan baba, eğitim gören 2 çocuğunu okula yetişebilmeleri için sırtlayarak Sason Çayı'nda karşıya geçiriyor.

13.02.2017 - 12:42
  1. Haberler
  2. İç Haber

Baba, hava sıcaklığının eksi 10 derecenin üzerine çıktığı kış aylarında dondurucu soğuğa rağmen büyük fedakarlık gösteriyor.

ÇOCUKLARINI TEK TEK SIRTLIYOR

Baba Yar, Sason Çayı üzerinde bulunan köprünün kendilerine yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta bulunması nedeniyle, çocukları 1'inci sınıf öğrencisi 6 yaşındaki Cuma ile 3'üncü sınıf öğrencisi 8 yaşındaki Ali'yi okula yetişebilmeleri için sırtlayarak, çayın üzerinden karşıya geçiriyor.

Çocukları okusun diye sırtında taşıyan baba

''ÇOCUKLARIMIN OKUMASINI İSTİYORUM''

Özellikle kış şartlarında bazen sıkıntı yaşamalarına rağmen çocuklarının eğitimi için her zorluğa gönülden katlandığını belirten Yar, "Sabah çocuklarımla kalkıp beraber kahvaltı yapıyoruz. Elbiselerimizi giydikten sonra yola koyuluyoruz. Çay kenarına geliyoruz. Tulumumu giyerek çocuklarımı sırtıma alıp sudan geçiriyorum. Çocuklarımın okumasını istiyorum. Bir çocuğum daha var ana sınıfına gidiyor. Onu getiremiyorum çünkü 3 ay önce ameliyat oldum" dedi.

Çocukları okusun diye sırtında taşıyan baba

Çocukları okusun diye sırtında taşıyan baba

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Bahreyn'de Diriliş Ertuğrul jenerik müziği çalındı

Bahreyn'de Diriliş Ertuğrul jenerik müziği çalındı

87
İstanbul'da PKK'lı teröristlere eş zamanlı operasyon

İstanbul'da PKK'lı teröristlere eş zamanlı operasyon

24
İsveçli kadın bakanların İran hassasiyeti

İsveçli kadın bakanların İran hassasiyeti

96
Serdar Erener'in yeni imajı

Serdar Erener'in yeni imajı

27
Bahçeli, akademisyenlere geçmişi hatırlattı

Bahçeli, akademisyenlere geçmişi hatırlattı

101
Kılıçdaroğlu'nun referandum stratejisi: Canvassing

Kılıçdaroğlu'nun referandum stratejisi: Canvassing

0
Kemal Kılıçdaroğlu müftülere mektup yazacak

Kemal Kılıçdaroğlu müftülere mektup yazacak

230
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM