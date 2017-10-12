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Çocukları taciz eden sapık yakalandı

İzmir'de gelen bir ihbar üzerine geçen emniyet ekipleri, okul çevresinde çocukları taciz ettiği iddia edilen kişiyi yakaladı.

12.10.2017 - 01:44
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İzmir'in Bayraklı ilçesinde, okul çevresinde çocuklara cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen kişi, polisin takibi sonucu yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kendisini spor hocası olarak tanıtan bir kişinin okul çevresinde çocuklara tacizde bulunduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Çocukları taciz eden sapık yakalandı

10 AYRI SUÇTAN ARANAN BİR CEZAEVİ FİRARİSİ

Ekiplerin fiziki ve teknik takibi sonucu, E.A. gözaltına alındı.

Üstünde sahte kimlikle yakalanan şüphelinin 10 ayrı suçtan arandığı ve cezaevi firarisi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, çevredeki vatandaşlar gözaltına alınan E.A'ya tepki gösterdi.

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