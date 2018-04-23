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Çocukların bayrak sevgisi havadan görüntülendi

Vatan için canını hiçe sayan şehit ve gaziler için çocukların da gönüllü olduğu “Ülken İçin Uç” projesi kapsamında yüzlerce çocuk Türk bayrağı motifi ve Atatürk imzası oluşturdu.

İHA | 23.04.2018 - 10:13..
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Türkiye’nin tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini gönüllü olarak tanıtmak isteyen drone pilotları, 2 yıl önce bir araya gelerek “Ülken İçin Uç” projesini başlattı.

Çocukların bayrak sevgisi havadan görüntülendi

Proje kapsamında ilk olarak Türkiye’nin doğal güzellikleri, tarihi ve kültürel öneme sahip olan camiler ve Türkiye'nin köprüleri havadan görüntülendi.

Çocukların bayrak sevgisi havadan görüntülendi

ŞEHİT VE GAZİLERE İTHAFEN

Dördüncü proje ise Türkiye’nin şehit ve gazi olan kahraman evlatlarına ithafen yapıldı. Çeşitli şehirlerden gönüllü olan çocukların oluşturduğu koreografiler havadan görüntülendi.

Çocukların bayrak sevgisi havadan görüntülendi VİDEO

Çocukların bayrak sevgisi havadan görüntülendi

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