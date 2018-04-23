Türkiye’nin tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini gönüllü olarak tanıtmak isteyen drone pilotları, 2 yıl önce bir araya gelerek “Ülken İçin Uç” projesini başlattı.

Proje kapsamında ilk olarak Türkiye’nin doğal güzellikleri, tarihi ve kültürel öneme sahip olan camiler ve Türkiye'nin köprüleri havadan görüntülendi.

ŞEHİT VE GAZİLERE İTHAFEN

Dördüncü proje ise Türkiye’nin şehit ve gazi olan kahraman evlatlarına ithafen yapıldı. Çeşitli şehirlerden gönüllü olan çocukların oluşturduğu koreografiler havadan görüntülendi.

Çocukların bayrak sevgisi havadan görüntülendi VİDEO