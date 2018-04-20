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Çocukların bayramı yazarlarla kutlanacak

Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık, 50 yılı aşkın süredir tarihe tanıklık eden binasında 23 Nisan’ı ‘Çocuk Kitapları Bayramı’ ile karşılıyor.

Haber Merkezi | 20.04.2018 - 14:52..
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Okul öncesi ve çocuk kitapları ile yeni nesilleri geleceğe hazırlayan Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı bir çok etkinlikle kutluyor.

İstiklal Caddesi’nin ikonik binalarından Yapı Kredi Kültür Sanat’ta düzenlenen “Çocuk Kitapları Bayramı”, tüm çocukları ve ebeveynleri ağırlıyor.

ÇEŞİTLİ ETKİNLİKLER DÜZENLENECEK

Söyleşiler, imza günleri, atölyeler ve okumalarla dolu dolu geçecek bu etkinlik kapsamında Yapı Kredi Yayınları’nın çocuk kitapları da özel indirimlerle okurlarla buluşacak.

Yapı Kredi Yayınları’nın Yalvaç Ural, Sara Şahinkanat Oral, Feridun Oral ve Elif Yemenici gibi sevilen çocuk yazarlarının imza günlerinin yanı sıra, Çiçek Dilligil, Bekir Aksoy ve Nergis Öztürkgibi ünlü tiyatro sanatçıların çocuklara kitap okuyacaklar.

Çocukların bayramı yazarlarla kutlanacak

ÇOCUK KİTAPLARI BAYRAMI

23 Nisan’da Çocuk Kitapları Bayramı kapsamında düzenlenen etkinliklere tüm çocukları beklediğini belirten Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık Genel Müdürü Tülay Güngen, ülkemizde kültür sanatın vazgeçilmez bir öğe olarak yer alması için çocukların kitap okumayı sevmelerinin önemli olduğunu belirtti. Güngen, şu değerlendirmede bulundu: "Yenilenen Yapı Kredi Kültür Sanat binamızda çocuklarımızı ağırlamayı çok önemsiyoruz. Sanata, kitaba olan ilgi zor kazanılıyor. Bu nedenle, çocuklarımızın her vesileyle kitapla buluşması, sanatla iç içe olması bizlerin varlık nedeni. Bu yıl da yeni binamızda çocuklarımıza yönelik bir dizi etkinlik düzenleyerek bu özel günlerinde onlarla birlikte bayram yapmak istedik."

Çocukların bayramı yazarlarla kutlanacak

YAPI KREDİ YENİ BİNASINDA

İstiklal Caddesi’nde 1964 yılından bu yana faaliyet gösteren Yapı Kredi Kültür Sanat Binası, yapılan renovasyonun ardından 2017 yılında yeniden açılmıştı. Galatasaray Meydanı’nı camdan bir cepheyle kucaklayan bina; kitabevi, müze, sergi, kütüphane, etkinlik alanları ile İstanbul’da kültür sanat dünyasının buluşma noktası.

Çocukların bayramı yazarlarla kutlanacak

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