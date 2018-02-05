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Çocukların bilgisayar oyunu cinayeti

İstanbul Esenyurt'ta bilgisayar oyunu için arkadaşıyla tartışan 15 yaşındaki Yunus Emre Şahin bıçaklanarak hayatını kaybetti.

Haber Merkezi | 05.02.2018 - 21:33..
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İstanbul Esenyurt'ta meydana gelen olayda, 15 yaşındaki Yunus Emre Şahin, çocuk arkadaşıyla birlikte bilgisayar oyunu oynamak için internet kafeye gitti.

OYUN İÇİN BİRBİRİNE GİRDİLER

Oynadıkları oyunda yenilen iki arkadaş birbirlerini suçladı, sözlü olarak tartıştıktan sonra kavga ettiler.

Çocukların bilgisayar oyunu cinayetle bitti VİDEO

ARKADAŞINI BOĞAZINDAN BIÇAKLADI

Ertesi gün randevulaşarak buluşan iki arkadaş tekrardan kavga etti. Yunus Emre ise boğazından bıçaklanarak yaşamını yitirdi.

GÖZALTINA ALINDI

Katil şüphelisi çocuk ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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