Çocukların çakmakla oyunu yangın çıkardı

Manavgat Yukarı Hisar Mahallesi Şelale Caddesi'nde bir apartmanın 2'nci katındaki dairede saat 13.30 sıralarında yangın çıktı.

İTFAİYE OLAY YERİNDE

Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın sırasında evde olan yatalak yaşlı kadın ile 3 çocuk, itfaiye ekipleri ve komşular tarafından kurtarılarak çevredeki hastanelere götürüldü.

ÇOCUKLAR OYUNCAK AYI VE ÇAKMAKLA OYNAYINCA HER ŞEY TUTUŞMUŞ

Yangın itfaiyenin müdahalesi sonrası söndürüldü. Evde büyük hasar meydana geldi. Çevredeki bir kadın, evdeki çocuklardan birinin oyuncak ayı ve çakmakla oynadığını belirterek, "Poşetin içindeki oyuncak ayıyla oynayayım derken yakıyor. Sonra her yer tutuşuyor." dedi.













