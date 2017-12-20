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Çocukların Erciyes hayalini jandarma gerçekleştirdi

Erciyes Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Kani Arıkan İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerine Erciyes Dağı'nı gezdirdi.

İHA | 20.12.2017 - 08:31..
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Toplum Destekli Güvenlik Hizmeti kapsamında düzenlenen projede yaklaşık 25 öğrenci, Erciyes Karakol Komutanlığı’na geldi. Burada yöresel yemek olan sucuk ekmek yiyen öğrenciler hayatlarında ilk kez geldikleri Erciyes Dağı’nda bulunan teleferiğe jandarma eşliğinde binerek gönüllerince eğlendi.

Çocukların Erciyes hayalini jandarma gerçekleştirdi

ÖĞRENCİLERDEN OJE'YE YOĞUN İLGİ

Bomba Arama Köpeği ‘Vadi’ ile Arama Kurtarma Köpeği ‘Oje’ye de büyük ilgi gösteren öğrencilere eğiticileri tarafından bilgiler verildi. Öğrenciler, köpeklerle fotoğraf çektirmek için birbirleriyle yarıştı. Ayrıca İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü Kadın ve Çocuk Suç Kısım Amirliği ekipleri öğrencilere bilgilendirici broşürler dağıttı. Öte yandan jandarma ekipleri öğrencileri, UTV kar motorlarıyla da pistte gezdirdi.

Çocukların Erciyes hayalini jandarma gerçekleştirdi

"ÇOCUKLAR İÇİN BÜYÜK BİR HEDİYE"

Okul Müdürü Ali Geldim, öğrencilere hayatları boyunca unutamayacakları anlar yaşatan jandarma ekiplerine teşekkür ederek, “İl Jandarma Alay Komutanlığı’nın sosyal etkinlikleri kapsamında okulumuz öğrencilerini Erciyes’e getirerek etkinlik gerçekleştiriyoruz. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz, böyle etkinliklerin daha sık olmasını talep ediyoruz ve kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Buraya gelen öğrencilerimiz içerisinde belki ömür boyu buraya gelemeyecek olanlar vardı. Bu etkinlik, onlar için çok büyük bir hediye oldu. Maddi hediyeden ziyade yaşamları boyunca unutamayacakları bir aktivite oldu.” dedi.

Öğrenciler ise jandarma ağabeylerine teşekkür ederek etkinlik boyunca çok eğlendiklerini söyledi.

Çocukların Erciyes hayalini jandarma gerçekleştirdi

 

Çocukların Erciyes hayalini jandarma gerçekleştirdi

Çocukların Erciyes hayalini jandarma gerçekleştirdi

Çocukların Erciyes hayalini jandarma gerçekleştirdi

Çocukların Erciyes hayalini jandarma gerçekleştirdi

Çocukların Erciyes hayalini jandarma gerçekleştirdi

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