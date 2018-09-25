Çocukların hayal dünyasına yeni bir dokunuş Her Şeyi Yanlış Anlayan Kedi

Çocuk kitapları denince akla ilk gelen isimlerden, Behiç Ak. Çocukların zengin iç dünyalarını, yaşam sınırlarını genişletme isteklerini ve meraklı hallerini yansıttığı çocuk romanlarına şimdi bir yenisini daha ekledi ve adına “Her Şeyi Yanlış Anlayan Kedi” dedi.

HER ŞEYİ YANLIŞ ANLAYAN KEDİ

Kahramanımız kedinin adı, Nazlı. Nazlı, kendinden öylesine emin bir kedi ki, rüzgarın bile kendisi için estiğini sanıyor. Onun gözünde tüm aile ona köleydi, ki bu çok normaldi.

Evin mimar babasının yeni projesi sebebiyle taşınmaları gerektiğinde, bu durumu da üstüne alındı. Evdeki her bireyin alışkanlıkları değişecekti elbet. Peki ya Kedi Nazlı ne yapacaktı?

Ak, yazıp resimlediği kitaplarında, İstanbul’un kedilerini, insanlarını ve mekanlarını eşsiz bir kurguyla bir araya getirir. Bu kez okurları Anadolu’da nostaljik bir gezinti bekliyor.

“Her Şeyi Yanlış Anlayan Kedi”, canlılar arası iletişimin mutlaklığına ve “Bir arada yaşayabiliriz” duygusuna göz kırpan bir roman…

Her Şeyi Yanlış Anlayan Kedi

Behiç Ak

Günışığı Kitaplığı

S.: 196

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Damla Karakuş

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