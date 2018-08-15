Çocukların kavgasına aileler karıştı 4 kişi yaralandı

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesindeki çocuk kavgası, sokak çatışmasına döndü. Ailelerin karıştığı kavgada silahlar çekildi. Bazı mermiler evlerin duvarlarına isabet etti.

SİLAHLI TAŞLI SOPALI KAVGA

Sokakta kavga eden çocuklarını gören aileler arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

Silah, taş ve sopaların kullanıldığı kavgada 4 kişi yaralandı. Kavga, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ekiplerinin müdahalesiyle sona ererken, yaralılar 112 Acil Servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

EMNİYET GÜVENLİK ÖNLEMİ ALDI

Polis, ailelerin bir daha karşı karşıya gelmemesi için olay yeri ve hastane çevrelerinde geniş güvenlik önlemi aldı. Gerginliğin devam ettiği sokakta kavganın şiddeti bir evin duvarındaki kurşun izlerine yansırken gerginlik çıkaran 1 şahıs gözaltına alındı.

Polis kavgaya karışan şahısları ararken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.