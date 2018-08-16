taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9565
Euro
6.8151
Altın
1172.645
Borsa
90262.95

Çocukların su bulduğu yaylada köylüler kutlama yaptı

Kars'ın Digor ilçesi yaylalar mevkiinde karayolunun altından çıkan, hayvan otlatan çocukların bulduğu su kaynağı, köylüleri sevince boğdu.

DHA | 16.08.2018 - 05:51..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Uzun yıllar, yaklaşık 20 kilometre uzaklıktan eşek sırtında su taşıyan köylüler, küreklerle kanal açarak suyu bir arada toplamaya çalıştı. Köylülerden birinin önce kana kana su içip, ardından da başından aşağı dökerek sevinç yaşaması, sosyal medya hesaplarından canlı yayınla köylülere izletildi.

Çocukların su bulduğu yaylada köylüler kutlama yaptı

SU KAYNAĞINI ÇOCUKLAR FARK ETTİ

Digor’un 11 yaylasının bulunduğu bölgede hayvan otlatan Ömer Adikti ve Muhammed İsmail Adikti isimli çocuklar, karayolunun altından gelen suyu fark edince, soluğu Düzgeçit köyü yaylasında aldı. Uzun yıllar, 20 kilometre mesafeden eşek sırtında yaylalarına su taşıyan köylüler, suyun bulunduğunu duyunca kürekleri alıp koşarak bölgeye gitti. Suyun berrak ve içilebilir olduğunu gören köylüler, küreklerle kanal açıp, suyu açtıkları çukurlarda biriktirmeye başladı.

Çocukların su bulduğu yaylada köylüler kutlama yaptı

KÖYLÜLER SOSYAL MEDYADA SEVİNÇLERİNİ PAYLAŞTI

Durumu İl Özel İdaresi'ne bildiren köylülerin, ekiplerin gelip bölgede etüt çalışması yapacaklarını söylemesi üzerine sevinçleri bir kat daha arttı. Bu sırada bölgeye gelen Düzgeçit köyünden Mehmet Adikti, suyun çıktığı kaynağa giderek önce kana kana su içti, ardından da buz gibi suyu başına dökerek sevincini paylaştı. Adikti’nin bu hareketi, sosyal medya hesapları üzerinden canlı canlı köylülere izlettirildi.

Çocukların su bulduğu yaylada köylüler kutlama yaptı

Düzgeçit Köyü Muhtarı İrfan Adikti ve Bayırbağ Köyü Muhtarı Kazım Budak da alana gelerek sudan bölgedeki yaylaların da yararlanması için İl Özel İdaresi yetkililerinin kendilerine yardımcı olmalarını istedi.

Çocukların su bulduğu yaylada köylüler kutlama yaptı

Çocukların su bulduğu yaylada köylüler kutlama yaptı

Çocukların su bulduğu yaylada köylüler kutlama yaptı

Çocukların su bulduğu yaylada köylüler kutlama yaptı

Çocukların su bulduğu yaylada köylüler kutlama yaptı

Çocukların su bulduğu yaylada köylüler kutlama yaptı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Real Madrid'i yenen Atletico Madrid, Süper Kupa'yı aldı

Real Madrid'i yenen Atletico Madrid, Süper Kupa'yı aldı

18
4 katlı apartmanın çatısından atladı

4 katlı apartmanın çatısından atladı

9
'Türk Lirası adil değerinin altında'

'Türk Lirası adil değerinin altında'

16
İsrail’den Kudüs’te Yahudiler için 20 bin yeni konut

İsrail’den Kudüs’te Yahudiler için 20 bin yeni konut

12
Tesadüfen bir nükleer savaş çıkabilir

Tesadüfen bir nükleer savaş çıkabilir

9
Yunanistan Cumhurbaşkanı: Türkiye dostluğumuza inansın

Yunanistan Cumhurbaşkanı: Türkiye dostluğumuza inansın

28
Diyanet İşleri Başkanlığı 35 ilçeye müftü atayacak

Diyanet İşleri Başkanlığı 35 ilçeye müftü atayacak

3
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM