taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.36975
Euro
7.4101
Altın
1204.33
Borsa
92227.37
Gram Altın
246.746

Çocukların torpilli oyunu yangın çıkardı

Bursa’da çocukların torpilli oyunu yüzünden çıktığı iddia edilen yangında 16 tarım aleti kül oldu.

İHA | 12.09.2018 - 13:12..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Bursa'da Nilüfer’in Yolçatı Mahallesi’ndeki bir evin bahçesinde çocukların torpil patlatması neticesinde çıktığı iddia edilen yangın kısa sürede saman balyalarına sıçradı.

ALEVLER KONTROL ALTINA ALINDI

Mehmet Özen’e ait alanda bulunan ilaçlama, gübreleme, tohumlama ve pulluktan oluşan 16 tarım aleti ile birlikte 100 tane sulama borusu büyük ölçüde zarar gördü.

Olay yerine kısa sürede gelen 2 itfaiye aracı ve 1 dozer, alevler mezarlıktaki çam ağaçlarına sıçramadan yarım saat içinde yangını söndürdü. Vatandaşlar da araçlarında bulunan yangın söndürme tüpleri ve sulama tankerleri ile alevlere müdahale etti. Yangınla alakalı tahkikat devam ediyor.

Çocukların torpilli oyunu yangın çıkardı VİDEO

Çocukların torpilli oyunu yangın çıkardı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Türkiye alkol tüketiminde sondan ikinci

Türkiye alkol tüketiminde sondan ikinci

126
ABD'de milyonlarca insanın hayatı tehlikede

ABD'de milyonlarca insanın hayatı tehlikede

136
Reza Zarrab'ın yanındaki kadının kimliği belli oldu

Reza Zarrab'ın yanındaki kadının kimliği belli oldu

29
Erdoğan'dan döviz kararı

Erdoğan'dan döviz kararı

61
Rusya'nın Vostok-2018 tatbikatı

Rusya'nın Vostok-2018 tatbikatı

24
CHP'ye göre Türkiye'nin ABD'ye karşı tutumu yanlış

CHP'ye göre Türkiye'nin ABD'ye karşı tutumu yanlış

90
13 kişinin katil zanlısının sır mektubu ortaya çıktı

13 kişinin katil zanlısının sır mektubu ortaya çıktı

41
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM