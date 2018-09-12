Bursa'da Nilüfer’in Yolçatı Mahallesi’ndeki bir evin bahçesinde çocukların torpil patlatması neticesinde çıktığı iddia edilen yangın kısa sürede saman balyalarına sıçradı.

ALEVLER KONTROL ALTINA ALINDI

Mehmet Özen’e ait alanda bulunan ilaçlama, gübreleme, tohumlama ve pulluktan oluşan 16 tarım aleti ile birlikte 100 tane sulama borusu büyük ölçüde zarar gördü.

Olay yerine kısa sürede gelen 2 itfaiye aracı ve 1 dozer, alevler mezarlıktaki çam ağaçlarına sıçramadan yarım saat içinde yangını söndürdü. Vatandaşlar da araçlarında bulunan yangın söndürme tüpleri ve sulama tankerleri ile alevlere müdahale etti. Yangınla alakalı tahkikat devam ediyor.

Çocukların torpilli oyunu yangın çıkardı VİDEO