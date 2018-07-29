Çocukların yüzü tatil kitabıyla güldü

Edirne Valiliği ile Edirne Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, ilkokula başlayacak çocuklara yaz tatilikitabı hediye etti. Çoğunluğu Roman vatandaşların yaşadığı mahalleleri ziyaret eden vakıf çalışanları, 450 çocuğa Yazı Atölyesi kitabı dağıttı.

AİLELERE EĞİTİM BİLİNCİ HAKKINDA BİLGİ VERİLDİ

Edirne Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Hicran Bali, yaptığı açıklamada, dezavantajlı vatandaşların her sorunuyla yakından ilgilendiklerini söyledi.

Kentteki 450 aileyle görüşülerek çocuklarına yaz tatili kitabı hediye ettiklerini belirten Hicran Bali, "Çocuklarımızın yaz tatillerini verimli geçirmeleri için kitaplar dağıttık. Ailelerimize eğitim bilinci hakkında bilgi verdik." dedi.

"OKUMA YAZMALARI DAHA KOLAYLAŞACAK"

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Merkezi Proje Koordinatörü Nazlı Neşe Kaymak da yaz tatili kitabı ile dezavantajlı çocukların yaz tatillerini daha nitelikli geçirmelerini amaçladıklarını söyledi. Çocukların tatilde de öğrenme sürecini desteklediklerini anlatan Nazlı Neşe Kaymak, "Tatil kitabımızda birinci sınıfa hazırlık bilgileri mevcut. Bu kitapla çocuklar hem nitelikli vakit geçirip hem de birinci sınıfa hazırlanmış olacak. Birinci sınıf sürecinde okuma yazmaları daha da kolaylaşacak. Aileleriyle birlikte daha nitelikli vakit geçirmiş olacaklar." ifadelerini kullandı.

"ÇOK MUTLUYUM"

6 yaşındaki Sezgin Makas, birinci sınıfa başlayacağını belirterek, "Boya yapmayı ve resim yapmayı seviyorum. Yaz tatili kitabında da boyama sayfaları var, hepsini boyayacağım. Kitabı aldığım için mutlu oldum." dedi.

"OĞLUM OKULA HAZIRLANIYOR"

Anne Çiğdem Makas da oğlunun okulu çok sevdiğini ve birinci sınıfa başlamak için sabırsızlıkla beklediğini söyledi. Yaz tatili kitabının okul öncesi hazırlık yapan çocuklara yararlı olacağını anlatan Çiğdem Makas, "Oğlum hem oyununu oynayacak hem de sevdiği şeyleri kitapta yaparak okula hazırlanacak." diye konuştu.