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Çocuklarına oyuncak silah alan Emre Altuğ topa tutuldu

Emre Altuğ çocukları Kuzey ve Uzay ile beraber Çeşme'de tatil yapıyor.

Haber Merkezi | 10.08.2018 - 07:54..
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Popçu Emre Altuğ, Ağustos 2008’de evlendiği Çağla Şıkel’den Ocak 2015’te çocukları Kuzey ve Uzay’a  ağmen Ocak 2015’te tek celsede boşanmıştı. Yaz başından beri anneleri ile Bodrum’da tatil yapan Kuzey ile Uzay, babalarının yanına Çeşme’ye geçti. Emre Altuğ dün Alaçatı’da dolaşırken oğullarına oyuncak silah ve tüfek aldı. Fotoğrafı da 289 bin takipçisinin olduğu Instagram’da paylaştı.

Emre Altuğ sosyal medyayı sallayan fotoğrafın altına “Şimdi biliyorum; ‘Çocuklara silah almayın’ diyecekler. Ama bir erkek çocuk, silahsız ve arabasız yapamaz. Yeter ki oyuncak olsun” yazdı.

Çocuklarına oyuncak silah alan Emre Altuğ topa tutuldu

Tepkiler çığ gibi büyüyünce, Instagram hesabını yorumlara kapattı.

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