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Çocuklarını balkona kilitleyen çifte 10 yıl hapis

Belçika'da çocuklarını soğuk havada saatlerce balkonda beklemeye zorlayan bir çift, 10 yıl ağır hapis cezasına çarptırıldı.

Detay Haber | 21.01.2018 - 03:19..
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Brüksel Mahkemesi tarafından çocuklarına kötü muamele ettiği gerekçesiyle anne hakkında verilen 6 yıl ve olaya müdahale etmediği gerekçesiyle üvey baba hakkında verilen 5 yıllık hapis cezaları, savcılık tarafından az bulundu.

Temyiz Mahkemesi, savcılığın itirazını yerinde gördü. Anne ile üvey baba hakkında verilen cezanın az olduğuna hükmeden mahkeme, her ikisinin de koşulsuz 10 yıl ağır hapis cezasına çarptırılmasını kararlaştırdı.

Çocuklarını balkona kilitleyen çifte 10 yıl hapis

MUTFAKTAN İZİNSİZ YİYECEK ALDI DİYE..

Olay 2016 yılında, Hıristiyan dünyasının en önemli dini bayramı olan Noel'in ikinci günü Brüksel'e bağlı Sint- Joost-ten-Node semtinde gerçekleşti.

Belçikalı çift, gece mutfaktan izinsiz yiyecek aldığı gerekçesiyle 6 yaşındaki erkek çocuğuna, pijamalarıyla odasının balkonunda bekleme cezası verdi.

15 SAAT BALKONDA KİLİTLİ KALDI

Aralık ayında oldukça soğuk bir havada yaklaşık 15 saat balkonda kalan çocuk, bilincini kaybederek fenalaştı. Bunun üzerine ambulans çağıran anne ile üvey baba, çocuğun düştüğünü öne sürdü.

Vücut ısısı 27 dereceye düşen ve ağır beslenme yetersizliği belirlenen 6 yaşındaki çocuk, yapılan müdahale sonucu hayata döndürüldü.

Uzun süre yoğun bakımda kalan çocuğun ikiz kız kardeşi de açlıktan bitkin düşmüş bir halde bulundu. Kız çocuğunda istismar izlerine rastlandı.

Yapılan inceleme sonunda çocukların kötü muamele gördüğü belirlendi. Çocuk istismarı gerekçesiyle gözaltına alınan anne ve üvey baba hakkında soruşturma başlatıldı.

Mahkemeye göre Belçikalı çift, çocukları cezalandırmak için düzenli olarak aç bıraktı ve onları soğuk su ile duş almaya da zorladı. Belçikalı çift, yaptıkları davranışın normal olduğunu savundu.

Mahkemenin başvurduğu uzmanlar, annenin psikolojik sorunlar yaşadığını vurguladı. 6 yaşındaki ikiz kardeşler, resmi kurumlarca korumaya alınarak güvenli bir yere yerleştirildi.

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