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Çocuklarını bırakıp giden kadının bebeği ölü bulundu

Afyonkarahisar'da eşi ile tartışan bir kadın, 6 çocuğunu bırakıp evini terk etti. Çocuklarını yanına almayan kadının 7 aylık bebeği evde ölü bulundu.

DHA | 12.04.2018 - 00:21..
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İhsaniye ilçesinde kan donduran bir olay yaşandı. 40 yaşındaki Bircan G. pazartesi günü eşiyle tartıştıktan sonra evi terk etti. Geride bıraktığı 6 çocuktan 7 aylık olan Arif G.'nin cansız bedeni bulundu.

SELAMİ YAKALANDI BİRCAN ARANIYOR

45 yaşındaki Selami G.'nin kavga ettiği eşi 6 çocuğunu bırakıp evi terk etti. Annenin evde bıraktığı çocuklarından 7 aylık Arif G. bir süre sonra babaanne Maver G. tarafından yatağında hareketsiz yatarken bulundu.

İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri Arif G. bebeğin yaşamını yitirdiğini belirledi. Arif G. bebek otopsisi yapılmak üzere Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Bebeğin kusmuğunun nefes borusuna kaçması sonucu yaşamını yitirmiş olabileceği tahmin ediliyor.

Diğer yandan olayın ardından jandarma ekipleri baba Selami G.’yi gözaltına alınırken, anne Bircan G.'nin ise arandığı belirtildi. Soruşturma sürüyor.

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