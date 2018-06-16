Çocuklarını göremeyen baba, intihara kalkıştı

Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi 71525. Sokak’ta meydana gelen olayda, ismi öğrenilemeyen bir kişi, karısının kendisinden şikayetçi olması üzerine eve gitti. Karısına şikayetini geri çekmesini istedi ve çocuklarıyla bayramlaşmaya geldiğini söyledi.

EŞİ REDDEDİNCE KAFASINA SİLAH DAYADI

Ancak eşi kapıyı açmayıp çocuklarını göstermek istemedi. Bunun üzerine baba kafasına silah dayayarak intihar edeceğini söyledi. Apartman sakinleri ise durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

POLİSİN İKNA ÇABASI SONUÇ VERDİ

Polis ekipleri şahsı ikna etmek için uğraştığı sırada babasının kendi kafasına silah dayadığını gören kızı ise baygınlık geçirdi. Bir polis memuru kucağına alarak kızı ambulansa bindirdi. Yaklaşık 1 saat süren ikna çalışmaları sonunda baba silahı bırakarak polise teslim oldu. Şahıs Fatih Polis Merkezi’ne götürüldü.