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Çocuklarını görmek isterken hayatında oluyordu

Bursa'da evden uzaklaştırma cezası bulunan Samet Ç., çocuklarını görmek için evine iple geçmek istedi. 5. kattan iple kendi evine geçerken düşen Samet Ç., ağır yaralandı.

İHA | 31.05.2018 - 03:48..
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Eşine şiddet uyguladığı için 1 ay uzaklaştırma cezası alan 39 yaşındaki Samet Ç., çocuklarını görmek için ilginç bir yöntem denedi. Binanın çatısına çıkan baba, kendisini halatla sarkıttı. 5. katın balkonuna gelen Samet Ç.'nin  bağlı olduğu halat koptu.

Çocuklarını görmek isterken hayatında oluyordu

Çocuklarını görmek isterken hayatında oluyordu VİDEO

7. KATTAN EVİNE SARKTI

Cezasının henüz ilk haftasında özlediği çocukları 2 yaşındaki Ömer ile 3 yaşındaki Elif'i görmek için eşi Rus asıllı Tatyana Ç.'nin ikamet ettiği Baykoca Mahallesi'ndeki evine geldi.

5. kattaki evlerine çıkan Samet Ç., eşinin kapıyı açmaması üzerine öfkelenerek yanındaki halatı alıp 7 katlı binanın çatısına çıktı.

Halatın bir ucunu bacaya, diğer ucunu beline bağlayan adam, 5. katın balkonuna sarktığı sırada halat koptu.

Çocuklarını görmek isterken hayatında oluyordu

AĞIR YARALI OLARAK TEDAVİ ALTINA ALINDI

Halatın kopmasıyla yaklaşık 15 metre yükseklikten beton zemine düşen talihsiz adam ağır yaralandı.

Yaralı, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ambulansındaki sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi acil servisine götürülerek tedavi altına alındı.

Çocuklarını görmek isterken hayatında oluyordu

BOŞANMA DAVALARI BULUNUYOR

Bacakları kırılan adam ilk tedavinin ardından yoğun bakıma alındı. Talihsiz adam yaşam mücadelesi veriyor. Kadın ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Basın mensuplarının sorularına cevap veren Rus asıllı Tatyana Ç., eşinin kendisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle bir aylık uzaklaştırma aldığını belirterek, kısa süre önce de boşanma davası açtığını ifade etti.

Çocuklarını görmek isterken hayatında oluyordu


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