taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
95.147
USD
3,5753
EURO
4,0074
ALTIN
144,53
PETR
53,7900

Çocuklarını odaya kilitleyip eşini öldürdü

Bursa İnegöl'de yaşayan bir kamyon şoförü, eşini tabancayla öldürüp jandarmaya teslim oldu.

21.05.2017 - 15:31
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

2

Hasanağa Mahallesi’nde oturan ve eşinin ailesiyle arası açık olduğu ileri sürülen Cihan Eren bugün saat 07.00 sıralarında, aynı nedenle eşi Hatice Eren ile tartıştı.

ÇOCUKLARINI ODAYA KİTLEYİP EŞİNİ ÖLDÜRDÜ

Gürültü üzerine kalkan kızlarını oturma odasında koyup kapıyı kapatan Cihan Eren, iddiaya göre yatak odasında bulunan eşi Hatice Eren’i ruhsatsız tabancasıyla başına yakın mesafeden ateş ederek öldürdü.

TABANCAYI DEREYE ATIP TESLİM OLDU

Cinayet sonrası cep telefonu ile aynı mahallede oturan akrabalarına haber veren Eren, tabancayı dereye atıp jandarmaya teslim oldu. Bu sırada gelen Eren’in akrabaları evlerinin oturma odasında oynayan ve yaşananlardan habersiz olan Sıla ve Ela kardeşleri evden uzaklaştırırken, Hatice Eren’in cansız bedeni ise otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.

"AİLEVİ NDENLERDEN DOLAYI EŞİMİ ÖLDÜRDÜM"

Cihan Eren’in dereye attığı tabanca İnegöl İtfaiye ekipleri tarafından bulunup jandarmaya teslim edildi. Verdiği ifadesinde, "Ailevi nedenlerden dolayı eşimi öldürdüm" diyen Cihan Eren,işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye çıkartılacak.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Bülent Arınç AK Parti kongresinde

Bülent Arınç AK Parti kongresinde

118
FETÖ'nün cuntacıları halkın önünden geçirilecek

FETÖ'nün cuntacıları halkın önünden geçirilecek

86
Donald Trump ile Suudi Kral Selman'ın kılıç dansı İZLE

Donald Trump ile Suudi Kral Selman'ın kılıç dansı İZLE

152
AK Parti'de kongre günü heyecanı

AK Parti'de kongre günü heyecanı

99
Trump'ın kızı Ivanka babasını yalnız bırakmadı

Trump'ın kızı Ivanka babasını yalnız bırakmadı

67
AK Parti kongresinde FETÖ, PKK ve DEAŞ karşıtı sloganlar

AK Parti kongresinde FETÖ, PKK ve DEAŞ karşıtı sloganlar

127
Olympiakos taraftarları Beyoğlu'nda taşkınlık çıkardı

Olympiakos taraftarları Beyoğlu'nda taşkınlık çıkardı

42
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM