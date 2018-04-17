Çocuklarını öldüren annenin hamile olduğu ortaya çıktı

Şehitkamil ilçesi Cerityeniyapan Mahallesi'ndeki evlerinde 10 Nisan'da, oğlu Mustafa (5) ve kızı Ayşe Karacalıoğlu'nu (3), gece uyurken bıçaklayarak öldüren ve daha sonra terastan atlayarak intihar girişiminde bulunan Özlem Karacalıoğlu (23), tutuklu bulunduğu cezaevinde rahatsızlığı nedeniyle Gaziantep Cengiz Gökçek Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine kaldırıldı.

ÇOCUĞUNU DOĞURMAK İSTİYOR

Karacalıoğlu'nun burada yapılan tetkiklerinde 5 aylık hamile olduğu tespit edilirken çocuğunu doğurmak istediği öğrenildi.