Çocuklarının eğitimine annelerin eli değdi

Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce geçen yıl hazırlanan projenin tanıtımı için, Annem Varsa Ben de Varım kitabı hazırlanarak, il genelindeki tüm 3, 6. ve 7. sınıf öğrencilerine ücretsiz dağıtıldı.

BİRLİKTE KİTAP LİSTESİ OLUŞTURDULAR

Proje kapsamında, evde çocuğun annesine kitabı 15 dakika sesli olarak okuması istendi. Projeye dahil olmak isteyen öğrenciler ve anneler, birlikte kitap listesi oluşturarak diledikleri kitapları satın aldı.

SESLİ KİTAP OKUMA SAATİ

Seçilen kitapların, anne-çocuğun evde oluşturduğu kitap okuma saatinde sesli bir şekilde okunmasıyla yorumlama yapıldı. Böylece anneler, hem gelişim çağında olan çocuklarını televizyon ve telefon bağımlılığından korudu hem de çocuğunun eğitiminde etkin rol üstlendi.

ÇOCUKLARINA ÖRNEK OLUYORLAR

Çocukların evde annelerine kitap okuması ve birlikte yorum yapması, hem çocuğun hem de annenin gelişimine katkı sağlıyor. Çocukların eğitiminin önemli değer taşlarından olan anneler, bu proje sayesinde çocuklarına kitap okuma alışkanlığı kazandırıp kendileri de televizyon izlemek yerine çocukları ile kitap okuyor.

Çocuğun doğumundan itibaren her anında yanında olan anneler, projeyle kitap okuma konusunda da çocuğuna örnek oluyor.

"ANNEMLE İLK DEFA KİTAP OKUDUM"

Projenin kurdu olarak bilinen 7. sınıf öğrencisi İrem Serra Sezer, proje kapsamında annesiyle ilk defa kitap okumanın heyecanını yaşadığını söyledi.

İrem Serra sezer, "Bu projeyle evde ailemle birlikte eğlenceli dakikalar geçirdik. Bu sayede evde birçok gelişme kaydettik. Tüm elektronik aletleri bir odaya atıp annemle kitap okumak çok güzel bir duygu. Annemle ilk defa bu proje sayesinde kitap okudum. Annem ilk defa bana kitap okudu, çok heyecanlandım ve çok duygulanmıştım" dedi.