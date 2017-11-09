Çocuklarının gözlerinin önünde camdan düştü

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesi Gevran caddesinde yaşayan 4 çocuk babası Mehmet Şerif Özlü, evinin penceresindeki PVC'lerin değiştirildiği sırada, 6'ncı kattaki evinin penceresinden düştü.

KLİMAYI SÖKMEYE ÇALIŞIYORDU

Diyarbakır Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü'nde çalışan Özlü, evindeki kapı ve pencereleri değiştirmek için bugün iş yerinden izin aldı. Eve gelen işçiler pencereleri değiştirirken, Özlü başka bir odanın penceresine takılı olan klimayı sökmek istedi. Eski klimayı sökmeye çalışan Özlü, çocuklarının gözleri önünde bir anda 6'ncı kattan düştü.

BAĞIRARAK HABER VERMEYE GİTTİLER

Çocukların bağırarak yan odada çalışan PVC işçilerinin yanına gitmesi babalarının düştüğünü söylemesi üzerine işçiler pencereye koştu. Özlü'yü aşağıda gören işçiler durumu 112 sağlık ekipleri ile polise bildirdi.

PEDAGOG YARDIMIYLA ÇOCUKLARDAN BİLGİ ALINDI

Sökmeye çalıştığı klima ile birlikte düşen Özlü, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra ambulansla Selahaddin Eyyübi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Özlü'nün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, Özlü'nün eşi ile çocukları gözyaşları içerisinde apartmandan çıktı. Polis, babalarının düşmesine tanık olan çocuklarının pedagog eşliğinde bilgisine başvurdu.

İŞÇİ ÇAĞIRMAMAK İÇİN KENDİSİ CAMA ÇIKTI

Mehmet Şerif Özlü'nün kiracısı olduğu evde pencereleri değiştirme çalışmasını yürüten PVC işçisi Cengiz Doğan, Özlü'nün yan odadaki eski tip klimayı pencereden sökmeye çalıştığını belirterek, "Klimanın pencereden sökülmesi gerekiyordu, yeni pencere takmamız için. Ben de kendisine bir işçi çağırmasını söyledim. Ancak o, 'ben kendim sökerim' dedi ve sökmeye başladı. Bir kaç kez odaya gidip ona baktım ve ona bir eleman çağırmasını, bunu kendisinin yapamayacağını söyledim. Ancak o devam ederek beni dinlemedi. Biz yan odadayken, çocukları bağırarak yanımıza gelip babalarının düştüğünü söyledi. Olay böyle meydana geldi." dedi.



Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.