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Çocuklarınız için kitaplar

Çocuklarınıza erken yaşta okuma alışkanlığını kazandırmak istiyorsanız önerdiğimiz kitaplara göz atmanız yeterli.

14.11.2017 - 14:00
  1. Haberler
  2. Kitap

Çocuk edebiyatı her zaman ilgi kaynağı olmuştur. Ülkemizde çocuk kitapları alanında başarılı eserler yayımlayan Günışığı Kitaplığı çocuklar için yeni kitaplar yayımlamaya devam ediyor. Hem Ekim ayında raflarda yerini alanlar hem de yeni baskı yapan kitapları bir araya getirdik.

AHMET BÜKE - EYVAH, BABAM ŞİİR YAZIYOR

Çocuklarınız için kitaplar

Zeyno, mutlu bir çocuktur. Annesi Sevinç, uzaybilimcidir. Babası Ahmet’se, belediyenin şikâyet masasında çalışmaktadır; ayrıca, evde de “ünlü” bir şairdir! Anne uzun bir yolculuğa çıkınca, baba kız birlikte yine çok eğlenirler. Ama babası bir gün öyle ilginç bir fikirle çıkagelir ki, Zeyno bir sürü şiir dinlemek zorunda kalır…

GÖKÇE İRTEN - KİM BU GELEN

Çocuklarınız için kitaplar

Bilinmeyenin gizemi hiç bu kadar. eğlenceli olmamıştı! Genç illüstratör Gökçe İrten'den hem çocukların hem de yetişkinlerin ilgisini çekecek, özgün bir kitap! Desenlerin diliyle okurlarını iletişim üzerine düşündüren sanatçı, eğlenceli bir maceraya davet ediyor.

AHMET BÜKE - ANNEMLE UZAYDA

Çocuklarınız için kitaplar

Annem uzaydayken babamla birbirimize daha da yakınlaşıyorduk.
Babamı bilseniz, siz de çok sevebilirsiniz. Yemekleri fena sayılmaz. Sadece, ütü yapmasa daha iyi olacak. Her Pazar günü akşama doğru ütüye başlar. Sürekli söylenir.

SEVİM AK - GÖKKUŞAĞI YAZI

Çocuklarınız için kitaplar

Çağdaş çocuk edebiyatımızın en sevilen yazarlarından Sevim Ak, son romanıyla Günışığı Kitaplığı okurlarını selamlıyor. Otizmli kardeşini yaşamının merkezi kılabilen bir çocuğun narin kalbine dokunan yazar, olaylar karşısında sesi gür çıkmayanların sunabildiği sessiz ve derin sevgiyi duyumsatıyor.

ÇOCUKLARIN NAİF DÜNYASI

Modern zamanların işi başından aşkın yetişkinleriyle, çocukların naif dünyası arasındaki farkı büyük bir ustalıkla vurgulayan kitap, sorumluluk duygusu üzerine düşündürüyor. Gülümseten rastlantılar ve tatlı heyecanlarla renklenen, umudun ve sevginin her zorluğun üstesinden geleceğini hatırlatan roman, yalın ve etkileyici anlatımıyla her yaştan okurda iz bırakacak nitelikte.

KATHRYN ERSKİNE - FESTİVAL MÜHENDİSİ

Çocuklarınız için kitaplar

Amerikalı yazar Kathryn Erskine, 2012 Kristal Uçurtma ödülü alan kitabıyla ilk kez Türkçe'de! Okurlarını eğlence dolu bir maceraya davet eden roman, yetişkinlerin gençlere uyguladığı meslek seçimi baskısını mizahi bir dille eleştiriyor. Sürükleyici kurgusu, akıcı anlatımı ve birbirinden özgün karakterleriyle başarı kavramı üzerine düşündüren roman, umut duygusunu besliyor. Gözlem gücünü, derinlikli ayrıntılar ve gerçekçi diyaloglarla yansıtan Erskine, gençlere kendi dillerinden sesleniyor.

MİNE SOYSAL - DARALAN

Çocuklarınız için kitaplar

Eyvah Kitap! adlı başyapıtıyla yüz binlerce okura ulaşan yazar Mine Soysal, son romanında kıyıda köşede kalmış yaşamlara odaklanıyor. Gençlerin küskün içsesini, biriken kaygılarını, kimi öfkeli kimi cesur çıkışlarını küçük bir Anadolu kentinin yoksul mahallesinde buluşturan yazar, hayatın yürek burkan zor yanlarını dillendirirken iletişim ve anlayışa tutunuyor. Benzer koşulların sıradan insanlar üzerindeki farklı etkilerini gerçeklikle aktaran roman, korkuları dayanışmayla dağıtanları, yaşama dört elle sarılanları incelikli diliyle selamlıyor.

METE'NİN DÜNYASI

Mete’nin liseye başlayacağı o yaz, iç darlatan sorunlarıyla birlikte gelmiştir. Maddi sıkıntılar ve bedensel engelli ablasının sessiz çaresizliği yetmezmiş gibi, yeni komşuların gürültüsü de Mete’nin içsesini bastıracak güçtedir. Aile içinde şiddete ilk kez tanık olması durağan hayatını sarsmış, komşularının oğlu Ömer yakasına yapışıvermiştir. Neyse ki, tezini yazmak için yanlarına gelen psikolog teyzesi, tatlı bir yaz esintisi yaratır yoksul evlerinde. Teyzesinin, çoğunu anlamadığı laflarında, Sıla’nın zeytin gözlerinde pırıldayan umut, Mete’nin bunaltısını dağıtmaya yetecek midir?

Kitap sayfası için iletişim: [email protected]


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