Çocuklarınıza okutabileceğiniz kitaplar

Çocuklarımız bizim geleceğimiz. Onları hayat en iyi şekilde hazırlamak için çok şeyden feragat ettiğimiz bir gerçek. Çocuklukların hayata adım attıkları ilk andan itibaren sürekli yanında oluruz, her türlü desteğimizi vermeyi bir görev olarak biliriz.

Peki, çocuklarımıza yeterince okuma alışkanlığı kazandırıyor muyuz? Çocuk hayatının merkezine koyduğu birtakım olaylar onun bilinçaltında yer edinir. Anne baba olarak akşam işten eve geldiğinizde yemekten sonra telefonu elinize alıp köşeye çekilenlerden misiniz? Yoksa çocuklarınızla birlikte her akşam okuma programı mı yapıyorsunuz? Eğer ikinci ihtimal daha ağır basıyorsa doğru bir iş yapıyorsunuz demektir.

ÜLKEMİZDE BÜYÜYEN ÇOCUK EDEBİYATI

Ülkemizde çocuk edebiyatı gün geçtikçe büyüyor. Sadece çocuklara yönelik eserler veren yayınevlerinin var olması minik okurlar için artı değer. Yeni hikâyeler, masallar, kitaplar yayımlayan yayınevleri bu boşluğu yeterince dolduruyor diyebiliriz. Öte yandan çizgi romanlar da çocukların ilgisini çekiyor. Çocuklar kitabı okurken bir yandan görsellerle hafızasını güçlendiriyor, sembollerle okuduğu metni hatırlamaya, paylaşmaya çalışarak sağlıklı verim alabiliyor. Her ay düzenli kitap alan bir aileyseniz, kitapevine gittiğiniz de çocuklarınız için de kitap almayı unutmanınızı tavsiye ediyoruz.

Düş Değirmeni, Erdem Çocuk ve Minik Ada kitaplarından oluşan yapıtları Ensonhaber Kitap Ayracı olarak çocuklarınız için derledik.

YILMAZ YEŞİLDAĞ – DEDİKTİF EDA

Başınız dertte mi? O zaman doğru yerdesiniz! Dünya’nın en ünlü dedektifiyle birlikte birbirinden ilginç maceralara katılmaya ne dersiniz? Merakından ve ünlü bir dedektif olma isteğinden dolayı kendini sürekli olayların içinde bulan Eda için maceralar hiç bitmiyor. En hoşlandığı şeyler dedektiflik filmleri izlemek ve dedektiflik kitapları okumaktır. Ha bir de etrafında olan bütün olaylara karışmak. Bir de şu büyükler ayak bağı olmasa, ona sürekli ne yapmasını gerektiğini söylemese dünya daha güzel olacak.

ŞEBNEM GÜLER KARACAN - SÜRPRİZLİ ŞUBAT TATİLİ

Ali büyükşehirde apartmanda yaşamak zorunda kalan herkes gibi bir çocuktur. Apartmanda yaşamak hele de tatil olunca çocuklar için çile demektir. Okul açılınca yaşananlar ise ayrı hikâye. Ali can sıkıntını gidermek için birçok proje üretir. Siz de ona katılmak ister misiniz?

ULUDAĞ MACERASI

Ali'nin kendi istemediği hâlde seçildiği sınıf başkanı olması; kabakulak olma macerası, Uludağ tatilinin nasıl kaybolma macerasına dönüştüğünü; Şubat tatilinde yapılmayan ödevin sonuçları ve daha fazlası...

MAHİR AYDIN GÖKDUMAN - FİKRİ İLE FAHRİ

Horoz Şekeri Sokağı'nda bir şeyler oluyor. Fikri Bol Fikri ile can dostu Fahri günlük sıradan şeyler yapıyorlar. Mesela Lidyalılara kafa tutup para kullanmadan alışveriş yapıyorlar. Kayıp eşyaları bulmak için arama kurtarma timi kuruyorlar. Çanakkale'ye gidip meçhul askerin peşine düşüyorlar. İki kafadarın yaşadığı birçok komik, şakalı olaylar...

KARAY AVCI ÇAKMAN - KIZIL TÜY

Arşi ve Hav bu macerada Vahşi Batı' ya, Kızılderililerin arasına gidiyorlar. Ama bu kez dayısının icat ettiği ve bilmediğin dilleri konuşabilmeni sağlayan 'dildil' de yanlarında. Vintu' lar Arşi' yi bir Kızılderili mi sanıyo? Öfkeli Kurt, Yanu, Küçük Kartal, Sürünen Yılan, Kızıl Tüy de kim? Arşi, Kara Sansar' ın çaldığı zaman saatini geri alıp eve dönebilecek mi?

NEHİR AYDIN GÖKDUMAN - ACAYİP KAÇIŞ PLANI

Horoz Şekeri Sokağı'nda oturan Fikri ve Fahri ile daha önce tanıştınız. O zamanlar 9 yaşlarındaydılar ve yaşadıkları komik, eğlenceli olayları sizlerle paylaştılar. Onlar artık 11 yaşındalar ve paylaşacak yeni maceraları var.

İKİ AFACANIN PLANLARI

Fikri ile Fahri "Dünya ne tarafa gidiyor?" sorusunun cevabını bulmaya çalışıyor. Buldukları cevaplara şaşıracaksınız. "Teyzeleri kabul günü" için yapılan pasta böreklerden yemek isteyen iki kafadar çok ilginç yollara başvuruyor. Mesela Fahri, teyze kılığına giriyor...

FAHRİ'NİN BAŞI BU SEFER DERTTE

Fahri ne zaman başı sıkışsa evden kaçma teşebbüsünde bulunuyor. Yine kaçma planı yapıyor ama bu sefer Bremen Mızıkacılar masalından etkilenip değişik bir kaçış planı uyguluyor. Fikri Ajan Nan adlı bir dedektiflik serisi okumaya başlıyor. Sonra Ajan Nan gelip Fahri'yi kitabının içine almak istiyor. Fahri'nin başı dertte galiba.

NEHİR AYDIN GÖKDUMAN - BEKLENMEDİK ŞEYLER

GÜNÜ

Eyvah! Galiba bütün sınıf ve öğretmenleri kaçırılıyor! Yine yaz tatili yine harçlıksız günler. Bakalım bu sorunu iki kafadar nasıl çözecek. Fikri ile Fahri’de sorun da çözüm de bitmez. Yetkin çocuk kitapları yazarı Nehir Aydın Gökduman'nın seri halinde yayımlanan Fikri ve Fahri'nın yaramazlıklarını anlatan diğer ciltlere de bakabilirsiniz.

ŞEBNEM GÜLER KARACAN - GIDIKLAYAN PROJE

Okul açıldı, Ali'nin durduk yere bir de servis sorunu ortaya çıktı. Ali'nin 5 dakikalık yürüme mesafesinde olan okuluna 55 dakikada gidişi; obez olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığında zayıflama çabaları, başkasının yerine disiplin cezası almasını ve başını beladan kurtarmak için neler yaptığı ve daha fazlası...

ŞAFAK TAVKUL - KÜÇÜK OK





Küçük Ok'un akıllara zarar maceraları…

Orta Asya'nın uçsuz bucaksız bozkırlarında göçebe hayatı yaşayan eski Türk obalarından biridir Küçük Ok'un obası. Hem de Çin Seddi'nin hemen dibinde. Küçük Ok obanın beyi Cüce Han'ın küçük ve de çok akıllı oğludur. Konar göçer Türk yaşamından izleri de bulacağınız bu sette Küçük Ok'un yaşadığı komik, eğlenceli ve bir o kadar da heyecanlı olayları okuyacaksınız.

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