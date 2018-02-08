Çocuklarıyla zaman geçiren anneler başarıyı artırıyor

Royal Economic Society dergisinde annelerin yeni doğan çocuklarıyla daha fazla vakit geçirmesiyle ilgili bir makale yayınlandı.

ANNE VE ÇOCUKLARI ARASINDAKİ BAĞ İNCELENDİ

İFO Enstitüsü'nden ve Münih'ten gelerek çeşitli şekillerde araştırma yapan bilim adamları, anne ve yeni doğan bebekleri arasındaki bağı inceledi ve ilginç sonuçlar elde etti.

EĞİTİMLİ ANNELER ÇOCUKLARIN BAŞARISINI ARTIRIYOR

Dergide yer alan makalede yeni doğum yapan annelerin çocuklarıyla daha fazla vakit geçirmesinin çocuk üzerinde olumlu etkilerinin olduğu anlatıldı.

Ayrıca eğitim düzeyi belli bir seviyede olan annelerin, çocuklarıyla daha fazla vakit geçirmesi halinde çocukların ileriki yaşlarda daha başarılı olacağı sonucuna varıldı.