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Çocukluk arkadaşını sokak ortasında vurdu

Kocaeli'de yaşanan bir tartışmada Osman Kaya adlı şahıs, göğsünden silahla vurularak öldürüldü.

İHA | 14.10.2018 - 03:13..
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Gebze Gaziler Mahallesi 1704 ile 1732 Sokak kesişiminde Osman Kaya (29), ismi öğrenilemeyen bir şahısla tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine belindeki silaha sarılan kimliği belirsiz kişi, Kaya’nın göğsüne 2 el ateş etti. Vücuduna isabet eden kurşunlarla yaralanan Kaya kanlar içinde yerde kalırken, kimliği belirsiz şahıs ise hızla olay yerinden kaçtı.

KATİLİ ÇOCUKLUK ARKADAŞI ÇIKTI

Silah seslerini duyan çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı Kaya, ambulansla kaldırıldığı özel bir hastanede hayatını kaybetti. Olayı gerçekleştirdikten sonra kaçan şüphelinin Kaya’nın mahalleden çocukluk arkadaşı olduğu öğrenilirken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Çocukluk arkadaşını sokak ortasında vurdu VİDEO

Çocukluk arkadaşını sokak ortasında vurdu

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