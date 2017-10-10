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Çocukluk arkadaşlarını öldürüp, düğüne gittiler

Konya'da, arkadaşlarını öldürüp yakan zanlılardan biri "Adalet yerini bulacak. Herkes ettiğini çeksin." dedi.

10.10.2017 - 10:38
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Olay, Konya'nın Çumra ilçesine bağlı ve eskiden belde statüsünde olan Alibeyhüyüğü Mahallesi'nde meydana geldi. Çevredekiler, 8 Ekim Pazar günü yanmış otomobilin içinde ceset olduğunu fark edince, durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma ekipleri, cesedin de yanmış olduğunu belirledi. Otomobilin plakasından, aracın Nebahat Ulukavak'a ait olduğu tespit edildi. Ekipler, cesedin cuma gecesinden itibaren kendisinden haber alınamayan ve anne Ulukavak'ın bir marketin deposunda çalışan oğlu Emre Ulukavak olduğunu belirledi.

Çocukluk arkadaşlarını öldürüp, düğüne gittiler

OLAY YERİNDEN AYRILMADILAR

Olay yerinde çalışmalarını titizlikle yürüten jandarma ekipleri, 2 kişinin olay yerine ve otomobile yaklaşma çabasında olduğunu fark etti. Bu kişilerin, otomobilde cesedi bulunan Ulukavak'ın çocukluk arkadaşı olan ve bir şeker fabrikasında çalışan Murat Kılıç ile Kamil Koyun olduğunu belirledi. Şüphelilerin soğukkanlı tavırlarıyla otomobilin etrafından bir an olsun ayrılmamaları, jandarma ekiplerinin dikkatini daha çok çekti.

Çocukluk arkadaşlarını öldürüp, düğüne gittiler

CİNAYETİ İTİRAF ETTİLER

Ekipler, Kılıç ve Koyun'a, Ulukavak'la ilgili çeşitli sorular sormaya başlayınca tedirgin ve çelişkili konuşmaları üzerine iki arkadaşı, ifadelerine başvurmak için Jandarma Komutanlığı'na götürdü. Araştırmasını Kılıç ve Koyun üzerine yoğunlaştıran ekipler, ölü bulunan Ulukavak'ın kaybolmadan önce en son arkadaşları Kılıç ve Koyun'la birlikte görüldüğünü saptadı. Çapraz sorguya alınan 2 kişi, çocukluk arkadaşları Emre Ulukavak’ı bıçakla öldürüp, yaktıklarını itiraf etti.

Kılıç ve Koyun, 6 Ekim Cuma günü, akşam saatlerinde, Çumra'da çocukluk arkadaşları Emre Ulukavak'la buluşup, Ulukavak'ın otomobilinde alkol almaya başladıklarını anlattı. Şüpheliler, bir süre sonra aralarında başlayan küfürleşmenin kavgaya dönüşmesi üzerine başına önce içki şişesiyle vurup, ardından bıçakladıkları Ulukavak'ın öldüğünü anladıklarını söyledi. Şüpheliler, cesedi otomobilin bagajına kilitleyerek, evlerine gidip, uyuduklarını da itiraf etti.

Çocukluk arkadaşlarını öldürüp, düğüne gittiler

OTOMOBİLİ ATEŞE VERİP, DÜĞÜNE GİTMİŞLER

Cumartesi günü tekrar buluştuklarını belirten Kılıç ve Koyun, bagajında Ulukavak’ın cesedi bulunan otomobili, Alibeyhüyüğü Mahallesi, Bahçeler mevkisine götürdüklerini söyledi. Şüpheliler, cesedi bagajdan çıkarıp, şoför koltuğuna oturttuktan sonra otomobilin koltuklarını ateşe verdiklerini anlattı. Otomobilin tamamen alev almasını bir süre seyrettiklerini soğukkanlılıkla anlatan şüphelilerin, daha sonra olay yerinden ayrıldığı ve oturdukları mahallede bir arkadaşlarının düğününe katılarak, alkol alıp, eğlendiklerini itiraf ettiği öğrenildi.

Çocukluk arkadaşlarını öldürüp, düğüne gittiler

'ADALET YERİNİ BULACAK, HERKES ETTİĞİNİ ÇEKSİN'

Gözaltına alınan 2 kişi, sorgularının ardından dün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Kamil Koyun, gazetecilerin "Neden öldürdünüz?" sorusuna, "Adalet yerini bulacak. Herkes ettiğini çeksin." diye yanıt verdi. Murat Kılıç ve Kamil Koyun, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Çocukluk arkadaşlarını öldürüp, düğüne gittiler

Çocukluk arkadaşlarını öldürüp, düğüne gittiler

Çocukluk arkadaşlarını öldürüp, düğüne gittiler

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