Çok gezmenin sebebi: DRD4-7R geni

İçinizde bitmek tükenmek bilmeyen bir macera, keşif ve gezme isteği varsa bunun nedeni DRD4-7R geni. Bilim insanlarının araştırmaları sonucunda keşfedilen DRD4-7R, beyinde dopamin hormonunun salgılanmasına ve motivasyon ile davranışın düzenlenmesinde önemli rol alıyor.

GENİNDE DRD4-7R OLANIN, BİLETİ CEBİNDE OLUR

Farklı şehirlere, farklı ülkelere gidip bambaşka kültürler öğrenmek, insanlarla tanışıp bilgiler almak, bu gene sahip olanların doğasında var.

Konu seyahat etmek olunca, bu geni taşıyanlar, disipliniyle ön plana çıkan Almanlara taş çıkartır. Gezmek için her fırsatı değerlendiren DRD4-7R taşıyıcıları, hafta sonu tatilleri, yıllık izinler ve resmi tatileri büyük titizlikle takip ederler. Sürekli bilgisayar veya telefonlarında bilet arayışında olup, gelecekte gitmeyi planladığı ülkeler hakkında her türlü bilgiye sahiplerdir.

Amerika'dan Çin'e, Çin'den Rusya'ya, Rusya'dan Mısır'a, DRD4-7R geni sahiplerinin aklındaki planlar durdurak bilmez.

DÜNYA NÜFUSUNUN YÜZDE 20'SİNDE VAR

DRD4-7R, diğer bir adıyla Wanderlust geni, öyle herkeste yok. Dünya nüfusunun sadece yüzde 20'si bu gene sahip.