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Çok işlenmiş gıdalarda kanser riski

Marketlerde paketlenmiş bir halde satılan işlenmiş gıdaların içerdiği maddeler nedeniyle kanserli hücre üretebileceği belirtildi.

Haber Merkezi | 21.02.2018 - 17:19..
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fs

Yıllar geçtikçe insanlar kanserden daha çok korkar oldu.  Bilim adamları da insanların üzerinde etkisi olan bu hastalığı incelemek için çeşitli araştırmalar yapıyor ve yaptıkları araştırmaların sonucunu insanları aydınlatmak için kullanıyor.

PAKETLENMİŞ ÜRÜNLERE DİKKAT EDİLMELİ

Paris'te yapılan bir çalışma kansere daha çok neyin neden olduğunu ortaya koydu. Fransız araştırmacılar, paketlenmiş ürünlerin kanser yaptığına dair bulgular elde etti.

KANSER RİSKİ DOĞURUYOR

Araştırmacılara göre; topluca üretilen ekmekler, çörekler, cipsler, paketlerdeki tatlı ve tuzlu atıştırmalıklar, çikolatalar, şekerlemeler, sodalar, tatlandırılmış içecekler, uzla kızartılmış köfteler, tavuklar, hazır noodle ve çorbalar çok işlenmiş gıdaların başında geliyor. 105 bin kişi arasında yapılan çalışamada bu yiyecekleri tüketenlerin daha fazla kanser riski taşıdığı belirlendi.

BAŞKA ÇALIŞMALARLA DA KANITLANACAK

Ancak bilim adamları bu araştırmanın sonucunu kanıtlamak için başka çalışmalar da yapılması gerektiğini vurguluyor.

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