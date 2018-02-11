Yazarların yürek burkan zor hayatları

Onlar birer yazı ustası kalem sihirbazı. Yazdıkları kitaplarla binlerce okura ulaşan, adları evrenselliği yakalayan ünlü edebiyatçılar...

Yazarların hep iyi şartlarda yaşadıkları ve şatafatlı hayatlar sürdürdükleri bilinir. Durum hiçte sandığımız gibi değilmiş. Türk ve Dünya Edebiyatı’nın önde gelen yazarların yaşamlarının son yıllarını yoksulluk içinde geçirdiklerini biliyor muydunuz?

Fransız yazar Alexandre Dumas’ın kirasını ödeyebilmek için paltosunu sattığını, Mark Twain’in konferanslar vererek kirasını ödediğini, edebiyatımızın usta kalemi Peyami Safa’nın telefonunu satılığa çıkarttığını, Tolstoy’un parasızlıktan elbisesini kendisinin diktiğinden kaçımız haberdardır?

Biz okurlar yazarların büyülü satırları arasında kaybolmayı ve onların derinlikli dünyalarına nüfuz ederek iç dünyalarını okuruz. Dolasıyla yazı dehalarının perde arkasındaki yaşamlarından çoğumuz bilgi sahibi değildir.

Zor şartlara rağmen yazmaya, üretmeye devam eden yazarları kitapseverler olarak bir kez daha minnetle anıyoruz.

Tom Sawyer’ın Maceraları ve Huckleberry Finn’in Maceraları isimli ünlü çocuk romanlarının yazarı Amerikalı edebiyatçı Mark Twain, bir dönem iş adamlığına soyundu, yayınevi kurdu ve iflas etti.

Zor günler geçiriyordu, adeta borç batağındaydı. Çareyi değişik ülkelerde verdiği konferanslarla buldu.

Üç Silahşorlar ve Monte Kristo Kontu gibi çok satan tarihi romanların yazarı, Fransız Alexandre Dumas, yazı hayatı boyunca toplamı bin 200 cilt tutan roman, piyes ve tarih kitabı yazdı.

Gece hayatı ve lüks düşkünü olması biriktirdiği servetinin kısa sürede bitmesine neden oldu. Son yılları yoksulluk içinde geçti, ev kitasını ödeyebilmek için değerli eşyalarını ve hatta paltosunu bile satmış.

Amerikan edebiyatının en değerli yazarlarından birisi olarak gösterilen Edgar Allan Poe, birtakım kötü alışkanlıklara sahipti. 1845 yılında yayımladığı Revan eseriyle kendisine sadece 9 dolar verildi.

Aylık üç dolar olan ev kirasını ödeyemiyordu. Her gece yatağa aç olarak giriyordu. Komşuları yazarın bu halini görünce yiyecek yardımında bulundular.

Türk Edebiyatı'nın usta yazarı Peyami Safa, 1960 Darbesi'nden sonra oldukça zor günler geçirdi. Parasızlığa daha fazla dayanamayan Safa, telefonunu satılığa çıkartarak ev kirasını ödemiştir.

Birbirinden değerli eserlere imza atan Ahmet Hamdi Tanpınar, son yıllarında parasızdı. Daha kötüsü sağlığı iyi değildi.

Tanpınar, günlüğüne şu notu üşer:

"Bugün karaciğer muayenesi için hastaneye gidiyorum. İçimde her şey alt üst. Bittabi hastalığımdan ziyade parasızlıkla meşgulüm. Cebimde yalnız bir lira var."

Rus Edebiyatı'nın en güçlü yazarları arasında yer alan Tolstoy, zengin bir aileden geliyordu. Topraklarını hepsini dağıttı, kıymetli mallarını elden çıkarttı, ve eserlerinin telif haklarından vazgeçti.

Yazar bütün mallarını satınca sefalete düştü. Terziye gitmemek için kendi elbisesini dikiyordu.

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