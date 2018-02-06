Çok okunan kitaplar

Yeni yayımlanan ya da baskısı tekrarlanan kitaplar okurların gözdelerinden. Özellikle Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın Atatürk'ün hayatını anlattığı Gazi Mustafa Kemal Atatürk, tarih kitapları arasında ilk sırada yer alıyor.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden bilim kurgu romanların yazarı Ursala Le Guin'in Mülksüzler romanı da okurlar tarafından çok okunan eserlerin başında geliyor.

Stefan Zwaig'in Olağanüstü Bir Gece kitabı listede kendine yer bulanlardan. Dan Brown'u da unutmamak lazım.

İLBER ORTAYLI - GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

Ünlü tarihçi İlber Ortaylı'dan Atatürk'ün hayatı

Yazar: İlber Ortaylı

Yayınevi: Kronik Kitap

Türü: Tarih

Baskı yılı: 2018

Dili: Türkçe

Syf: 480

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STEFAN ZWEIG - OLAĞANÜSTÜ BİR GECE

Olağanüstü Bir Gece, seçkin bir burjuva olarak rahat ve tasasız varoluşunu sürdürürken giderek duyarsızlaşan bir adamın hayatındaki dönüştürücü deneyimin hikâyesidir.

Yazar: Stefan Zweig

Yayınevi: İş Bankası Kültür Yayınları

Çeviren: İlknur Igan

Türü: Roman

Baskı yılı: 2016

Syf: 80

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DAN BROWN - BAŞLANGIÇ

Ünklü yazar Brown'un yeni romanı çok okunan kitapların başında gelmektedir.

Yazar: Dan Brown

Yayınevi: Altın Kitaplar

Çeviren: Petek Demir Incek

Türü: Roman

Baskı yılı: 2017

Syf: 536

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URSALA LE GUIN - MÜLKSÜZLER

Le Guin'in en ünlü romanı...

Yazar: Ursala Le Guin

Yayınevi: Metis Yayınları

Çeviren: Levent Mollamustafaoğlu

Türü: Roman

Baskı yılı: 2017

Syf: 337

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HECTOR GARCIA & FRANCESC MIRALLES

Uluslararası çoksatan bir rehber olan Ikigai, okurlar tarafından çok talep edilen bir diğer eser.

Yazarlar: Hector Garcia & Francesc Miralles

Yayınevi: İndigo Kitap

Baskı yılı: 2017

Syf: 176

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Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim: [email protected]