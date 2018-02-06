Çok okunan kitaplar

Yeni yayımlanan ya da baskısı tekrarlanan kitaplar okurların gözdelerinden. Özellikle Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın Atatürk'ün hayatını anlattığı Gazi Mustafa Kemal Atatürk, tarih kitapları arasında ilk sırada yer alıyor.
Öte yandan geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden bilim kurgu romanların yazarı Ursala Le Guin'in Mülksüzler romanı da okurlar tarafından çok okunan eserlerin başında geliyor.
Stefan Zwaig'in Olağanüstü Bir Gece kitabı listede kendine yer bulanlardan. Dan Brown'u da unutmamak lazım.
İLBER ORTAYLI - GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK
Ünlü tarihçi İlber Ortaylı'dan Atatürk'ün hayatı
Yazar: İlber Ortaylı
Yayınevi: Kronik Kitap
Türü: Tarih
Baskı yılı: 2018
Dili: Türkçe
Syf: 480
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STEFAN ZWEIG - OLAĞANÜSTÜ BİR GECE
Olağanüstü Bir Gece, seçkin bir burjuva olarak rahat ve tasasız varoluşunu sürdürürken giderek duyarsızlaşan bir adamın hayatındaki dönüştürücü deneyimin hikâyesidir.
Yazar: Stefan Zweig
Yayınevi: İş Bankası Kültür Yayınları
Çeviren: İlknur Igan
Türü: Roman
Baskı yılı: 2016
Syf: 80
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DAN BROWN - BAŞLANGIÇ
Ünklü yazar Brown'un yeni romanı çok okunan kitapların başında gelmektedir.
Yazar: Dan Brown
Yayınevi: Altın Kitaplar
Çeviren: Petek Demir Incek
Türü: Roman
Baskı yılı: 2017
Syf: 536
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URSALA LE GUIN - MÜLKSÜZLER
Le Guin'in en ünlü romanı...
Yazar: Ursala Le Guin
Yayınevi: Metis Yayınları
Çeviren: Levent Mollamustafaoğlu
Türü: Roman
Baskı yılı: 2017
Syf: 337
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HECTOR GARCIA & FRANCESC MIRALLES
Uluslararası çoksatan bir rehber olan Ikigai, okurlar tarafından çok talep edilen bir diğer eser.
Yazarlar: Hector Garcia & Francesc Miralles
Yayınevi: İndigo Kitap
Baskı yılı: 2017
Syf: 176
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Ergül Tosun
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