Ülkü Tamer, şiirleriyle güneşi toplamaya gitti

1950’lerde ortaya çıkan “İkinci Yeni” şiir akımının önde gelen temsilcilerinden, 70’ten fazla kitap çeviren ve şiir antolojileri hazırlayan Türk şair, gazeteci, oyuncu ve çevirmen Ülkü Tamer, hayata veda etti.

Yaşayan büyük şairlerimizdendi...

"Kâğıdımız çaput bizim,

Kefenimiz bulut bizim,

Mesleğimiz umut bizim,

Kıranlara selam olsun".

Dedi de gitti…

ÜLKÜ TAMER HAKKINDA

-Çocukluğu ve ilköğrenim yıllarını 1937’de dünyaya geldiği Gaziantep’te geçiren Tamer, orta öğretimine İstanbul’da devam etti.

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- İlk şiiri “Dünyanın Bir Köşesinden Lucia”, 1954’te Tamer henüz lisedeyken, Avni Dökmeci’nin yönetimindeki “Kaynak” dergisinde yayımlandı.

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- Gazetecilik Enstitüsü’nde eğitim aldı. 1964’te oyunculuk yapmaya da başladı.

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- Milliyet Yayınları’nda danışman editör olarak çalıştı. Çevirmenliğe de başlamıştı.

- "Milliyet Karacan Yayınları"nı yönetti. Ayrıca “Milliyet Çocuk” ve “Sanat Olayı” dergilerini çıkardı.

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- 1959’da ilk şiir kitabı “Soğuk Otların Altında” çıktı.

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- "İkinci Yeni" akımına oluştuktan sonra dahil olsa da, kendine özgü imgeleri ve sade anlatımıyla dikkat çekti.

- Şiirleri çoğunlukla keskin bir ironiyle harmanlanmış derin acıları ve insani trajedileri anlatıyordu. 1970’lerden sonra ise, toplumsal konular daha baskındı.

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- 1986’da “Yanardağın Üstündeki Kuş” adını verdiği kitapta, yayımladığı yedi şiir kitabını topladı.

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- 1991’de dört öyküden oluşan kitabı “Alleben Öyküleri” ve 1997’de “Alleben Anıları” öykü kitabını yayımladı. Alleben Öyküleri, “1991 Yunus Nadi Ödülü”ne layık görüldü.

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- 1998’de de “Yaşamak Hatırlamaktır” anı kitabı geldi.

(Ülkü Tamer ve eşi Tomris Uyar)

- 2003’te ise, “Bir Gün Ben Tiyatrodayken” adını verdiği kitabında oyunculuk dönemi anılarını anlattı.

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- William Shakespeare, Anton Çehov, Bertolt Brecht, Arthur Miller, gibi birçok özel yazarın oyununu çevirdi.

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- Edith Hamilton’dan “Mitologya” çevirisiyle “TDK 1965 Çeviri Ödülü”nü kazandı.

- “İçime Çektiğim Hava Değil Gökyüzüdür” (1966), kitabı “1967 Yeditepe Şiir Ödülü” kazandı. 1979’da ise yaptığı çeviriler, Macaristan Halk Cumhuriyeti tarafından verilen “Endre Ady Ödülü” ile taçlandırıldı.

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- 2014’te “Bir Adın Yolculuktu” kitabı, “Melih Cevdet Anday Şiir Ödülü”ne layık görüldü.

- Şiirleri bestelendi. “Güneş Topla Benim İçin”, “Kilis’e Haber Saldım”, “Kırda Vurulanların Türküsü”, “Selam Olsun”, “Memik Oğlan” gibi şiirleri, Zülfü Livaneli; “Üşür Ölüm Bile” ise, Ahmet Kaya tarafından yorumlanan şiirlerindendi.

Damla Karakuş

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