Çok özel fotoğlaflarla Doğu Ekspresi insanları

Türkiye'nin dört bir yanından oldukça ilgi gören Doğu Ekspresi, Reuters Haber Ajansı tarafından, 8 Şubat'ta Ankara-Kars hattında hareket eden bir trenin içinden yolcular eşliğinde çok özel fotoğraflarla hikayeleştirildi.

Yolculuk boyunca ''Türkiye'nin Doğu Ekspresi, romantizmi parçalara ayırıyor'' başlığı altında çok özel görüntüler paylaşıldı.

YOLCULUK BAŞLIYOR

Doğu Ekspresi, 8 Şubat 2018'de Türkiye'nin doğusundaki Kars'tan Ankara'ya doğru Kars üzerinden yolculuğa başlıyor.

PENCEREDEN DIŞARIYA BAKARKEN...

Doğu Ekspresi'nde seyahat eden bir adam, Kars'tan Ankara'ya kadar yolu gözleyen bir pencereden dışarı bakarken...

ZAMAN NASIL GEÇİYOR

Yolcular, Ankara'ya giderken Erzincan'dan geçen Doğu Ekspresi'nde yemek yiyor ve sohbet ediyorlar.

DEMİRYOLU TÜNELİ

Demiryolu tünelinin çıkış noktası, Doğu Anadolu'nun Erzincan kenti yakınlarındaki Doğu Ekspresinden görülüyor.

DOĞU EKSPRESİ'NDE BİR KAHVALTI

Doğu Anadolu'ya hareket eden yolculardan birinin kahvaltı masası.

DURAKLARDA DANSA DAVET

Doğu Ekspresi yolcuları, Erzurum istasyonunda verilen bir mola esnasında dans ediyorlar.

OBJEKTİFLERE YANSIYAN BİR KÖY

Erzurum'un Aşkale ilçesi yakınlarında bir köy, pencereden objektiflere yansıyor.

EBU'L MANÜCHR CAMİİ'DE BİR ADAM

Kars'ta, Ani'nin tarihi kalıntılarında Ebu'l Manüchr Camii'nden bir adam göze çarpıyor.

ÇILDIR GÖLÜ

Kars'ta bir adam, donmuş Çıldır Gölü'nün üzerinde atlı bir araba sürüyor.

SON KONTROLLER YAPILIRKEN...

Bir demiryolu yetkilisi, Doğu Anadolu'nun Erzincan kentinde kısa bir duraksamadan sonra son kontrollerini yapıyor.

YASTIK DAĞITAN ŞEF

Ankara'dan Kars'a doğru giderken yolculara yastık dağıtan görevli, vagon boyunca yürüyor.

MÜZİK EŞLİĞİNDE YOLCULUK

Yolcular, Doğu Ekspresi'nde Sivas'a doğru hareket halindeyken müzik dinleyip eğleniyorlar.

SİVAS'IN DİVRİĞİ'DEN BİR KARE

Sivas'ın Divriği ilçesinde, atölyesinde çalışan bir adam fotoğraflanıyor.

DOKTOR BALIKLARI

"Doktor balıkları" olarak da bilinen Garra rufa obtusas, Orta Anadolu'nun Sivas kentinin 105 kilometre güneyindeki Kangal'da, sıcak spa havuzunda rahatlarken bir adamın yüzünün etrafında yüzüyorlar.

GECE YOLCULUĞU

Sivas'a doğru hareket halindeyken uyuyan Doğu Ekspresi yolcularından biri.











