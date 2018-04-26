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Çok özel fotoğlaflarla Doğu Ekspresi insanları

Reuters Haber Ajansı, Ankara-Kars hattında hareket eden Doğu Ekspresi’nde bir yolculuğu hikayeleştirdi.

REUTERS | 26.04.2018 - 16:02..
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Türkiye'nin dört bir yanından oldukça ilgi gören Doğu Ekspresi, Reuters Haber Ajansı tarafından, 8 Şubat'ta Ankara-Kars  hattında hareket eden bir trenin içinden yolcular eşliğinde çok özel fotoğraflarla hikayeleştirildi.

Yolculuk boyunca ''Türkiye'nin Doğu Ekspresi, romantizmi parçalara ayırıyor'' başlığı altında çok özel görüntüler paylaşıldı.

YOLCULUK BAŞLIYOR

Doğu Ekspresi, 8 Şubat 2018'de Türkiye'nin doğusundaki Kars'tan Ankara'ya doğru Kars üzerinden yolculuğa başlıyor.

Çok özel fotoğlaflarla Doğu Ekspresi insanları

PENCEREDEN DIŞARIYA BAKARKEN...

Doğu Ekspresi'nde seyahat eden bir adam, Kars'tan Ankara'ya kadar yolu gözleyen bir pencereden dışarı bakarken...

Çok özel fotoğlaflarla Doğu Ekspresi insanları

ZAMAN NASIL GEÇİYOR

Yolcular, Ankara'ya giderken Erzincan'dan geçen Doğu Ekspresi'nde yemek yiyor ve sohbet ediyorlar.

Çok özel fotoğlaflarla Doğu Ekspresi insanları

DEMİRYOLU TÜNELİ

Demiryolu tünelinin çıkış noktası, Doğu Anadolu'nun Erzincan kenti yakınlarındaki Doğu Ekspresinden görülüyor.

Çok özel fotoğlaflarla Doğu Ekspresi insanları

DOĞU EKSPRESİ'NDE BİR KAHVALTI

Doğu Anadolu'ya hareket eden yolculardan birinin kahvaltı masası.

Çok özel fotoğlaflarla Doğu Ekspresi insanları

DURAKLARDA DANSA DAVET

Doğu Ekspresi yolcuları, Erzurum istasyonunda verilen bir mola esnasında dans ediyorlar.

Çok özel fotoğlaflarla Doğu Ekspresi insanları

OBJEKTİFLERE YANSIYAN BİR KÖY

Erzurum'un Aşkale ilçesi yakınlarında bir köy, pencereden objektiflere yansıyor.

Çok özel fotoğlaflarla Doğu Ekspresi insanları

EBU'L MANÜCHR CAMİİ'DE BİR ADAM

Kars'ta, Ani'nin tarihi kalıntılarında Ebu'l Manüchr Camii'nden bir adam göze çarpıyor.

Çok özel fotoğlaflarla Doğu Ekspresi insanları

ÇILDIR GÖLÜ

Kars'ta bir adam, donmuş Çıldır Gölü'nün üzerinde atlı bir araba sürüyor.

Çok özel fotoğlaflarla Doğu Ekspresi insanları

SON KONTROLLER YAPILIRKEN...

Bir demiryolu yetkilisi, Doğu Anadolu'nun Erzincan kentinde kısa bir duraksamadan sonra son kontrollerini yapıyor.

Çok özel fotoğlaflarla Doğu Ekspresi insanları

YASTIK DAĞITAN ŞEF

Ankara'dan Kars'a doğru giderken yolculara yastık dağıtan görevli, vagon boyunca yürüyor.

Çok özel fotoğlaflarla Doğu Ekspresi insanları

MÜZİK EŞLİĞİNDE YOLCULUK

Yolcular, Doğu Ekspresi'nde Sivas'a doğru hareket halindeyken müzik dinleyip eğleniyorlar.

Çok özel fotoğlaflarla Doğu Ekspresi insanları

SİVAS'IN DİVRİĞİ'DEN BİR KARE

Sivas'ın Divriği ilçesinde, atölyesinde çalışan bir adam fotoğraflanıyor.

Çok özel fotoğlaflarla Doğu Ekspresi insanları

DOKTOR BALIKLARI

"Doktor balıkları" olarak da bilinen Garra rufa obtusas, Orta Anadolu'nun Sivas kentinin 105 kilometre güneyindeki Kangal'da, sıcak spa havuzunda rahatlarken bir adamın yüzünün etrafında yüzüyorlar.

Çok özel fotoğlaflarla Doğu Ekspresi insanları

GECE YOLCULUĞU

Sivas'a doğru hareket halindeyken uyuyan Doğu Ekspresi yolcularından biri.

Çok özel fotoğlaflarla Doğu Ekspresi insanları



 

 

 

 

 

 

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