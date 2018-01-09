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Çok sayıda köpek zehirlenerek öldürüldü

Sivas’ın Yıldızeli ilçesinde çok sayıda zehirlenmiş köpek, sokakta kıvranarak can verdi.

İHA | 09.01.2018 - 08:33..
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Sivas’ın Yıldızeli ilçesinde bir grup genç, zehirlendikleri düşünülen köpekleri cep telefonu ile görüntüleyerek sosyal medya üzerinden Sivas Valisi Davut Gül’e hitaben ihbarda bulundu.

Çok sayıda köpek zehirlenerek öldürüldü

Vali Gül, sosyal medya üzerinden paylaşımda bulunan gençlere, konunun araştırılması için talimat verdiğini duyurdu.

Çok sayıda köpek zehirlenerek öldürüldü

Sokakta acıdan kıvranarak can veren köpekleri görüntüleyen gençlerden Melih Zişan Çaka, “Köpekleri gördüğümüzde, ağızlarından köpük geliyordu. Köpük gelirken titriyorlardı. Ölmeye saniyeleri, belki de dakikaları vardı. Büyük ihtimal yemeklerine zehir katmışlardır, yoksa başka türlü olmaz. Hastalık falan değil, zehirlemişlerdi hayvanları. İlçenin başka noktalarında bu şekilde zehirlenmiş başka hayvanda gördüm. Birkaç tane değil, 5-6 tane hayvan zehirlenmişti. Hayvanları görünce bir arkadaşım video çekmeye başladı ve bunu sosyal medyada paylaştık. Valimiz Davut Gül de destek oldu. Polis, konuyla ilgili inceleme başlattı." dedi.

Çok sayıda köpek zehirlenerek öldürüldü

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