Çöken bina altında hayatını kaybeden Akbaş toprağa verildi

Antalya’da yaşayan 5 çocuk babası esnaf emeklisi 60 yaşındaki Mehmet Akbaş, geçtiğimiz çarşamba günü eşi Habibe ile birlikte İstanbul’da yaşayan evli oğlu İlker Akbaş’ı ziyarete gitti.

ÇÖKEN BİNA ALTINDA HAYATINI KAYBETTİ

Zeytinburnu ilçesi Beştelsiz Mahallesi’ndeki oğlunun evinden patates, soğan almak için dışarı çıkan Akbaş, Rauf Denktaş Caddesi üzerindeki kaldırımdan geçtiği esnada 7 katlı boş bina büyük bir gürültüyle çöktü.

Gürültüyü duyan Habibe Akbaş, dışarı çıktığında eşinin enkaz altında kaldığını gördü. Habibe Akbaş, çevredekilerin de yardımıyla eşini enkaz altından çıkardı. Sağlık ekiplerinin yaptığı tüm müdahaleye rağmen Akbaş hayatını kaybetti.

ANTALYA'DA TOPRAĞA VERİLDİ

Cenazesi Antalya’ya getirilen Mehmet Akbaş için Meydankavağı Türbeli Mezarlık Camii’nde tören düzenlendi. Akbaş’ın ikiz kızları Didem ile Gizem, oğulları Levent, Hikmet ile İlker Akbaş güçlükle ayakta durabildi. Eşini enkaz altından çıkaran Habibe Akbaş’ı ise yakınları telkin etti. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Mehmet Akbaş’ın naşı Uncalı Kent Mezarlığında toprağa verildi.