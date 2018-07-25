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Çöken binanın yanındaki binalarda da çatlaklar oluştu

Dün İstanbul Beyoğlu Sütlüce'de toprak kayması sonucu 4 katlı bir bina çökmüştü. Bugün bu binanın yakınında bulunan 6 binada daha derin çatlaklar oluştuğu görüldü.

DHA | 25.07.2018 - 15:04..
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Çöken binanın yanındaki binalarda da çatlaklar oluştu

Beyoğlu'nda İmrahor Caddesi üzerinde bulunan, temel inşaatında yağış nedeniyle toprak kayması yaşanmış ve saatler sonra da yan tarafta bulunan 4 katlı bina çökmüştü.

Sütlüce'de istinat duvarının çökme anı ViDEO

Beyoğlu'nda toprak kayması sonucu bina çöktü FOTO GALERİ

DİĞER BİNALARDA DERİN ÇATLAKLAR OLUŞTU

Yaşanan olay sonrası çevredeki binalarda derin çatlakların oluştuğu görüldü. Tedbir amaçlı boşaltılan 6 bina ise mühürlendi. Binalardaki incelemeler sürüyor.

Çöken binanın yanındaki binalarda da çatlaklar oluştu

MAĞDURLARA YARDIM YAPILDI

Bu arada mağdur olanlar için Beyoğlu Belediyesi ekipleri sosyal market aracı ile ihtiyaç sahiplerine yardımda bulundu.

Mahalle sakini İbrahim Ayvalı "Ben burayı gördüm. Ben evimde kahvaltı yapıyordum. Bir komşu bağırdı 'Ev gitti, ev gitti' diye bağırdı. Ben de hemen dışarıya çıktım. Ben evin ön tarafını görmüyorum, arka tarafta hiçbir şey görmüyorum. Ben burada 'içeride olan var mı' diye bağırdım. Genç bir çocuk varmış içeride o dışarıya çıkmış. Belediye başkanı bize söz verdi. Biz belediye başkanına güveniyoruz. Bizi mağdur etmeyecek." dedi.

Çöken binanın yanındaki binalarda da çatlaklar oluştu

Çöken binanın sahibi konuştu ViDEO

Çöken binanın yanındaki binalarda da çatlaklar oluştu

Beyoğlu Sütlüce'de bulunan binanın çökme anı ViDEO

Çöken binanın yanındaki binalarda da çatlaklar oluştu

Sütlüce'de çökme tehlikesi bulunan bina havadan görüntülendi ViDEO

Çöken binanın yanındaki binalarda da çatlaklar oluştu

Çöken binanın yanındaki binalarda da çatlaklar oluştu

Çöken binanın yanındaki binalarda da çatlaklar oluştu

Çöken binanın yanındaki binalarda da çatlaklar oluştu

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