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Çöken binanın sahibi konuştu

Beyoğlu Sütlüce'de toprak kayması nedeniyle çöken 4 katlı binanın sahibi açıklamalarda bulundu.

DHA | 24.07.2018 - 12:43..
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Çöken binanın sahibi konuştu

Binanın sahibi Emin Ertürk, "Mal önemli değil, herkesin tahliye edilmesine mutluyuz." dedi.

"ARDA TURAN OTEL YAPTIRIYORDU"

İnşaat esnasında uyarılarda bulunduğunu da belirten Ertürk, "Arda Turan burada kardeşi adına bir otel inşaatına başladı. İstişare ettik uyardık söyledik, fotoğraflar gösterdik. Belirgin bir şekilde açılmalar oldu. Ben onları da uyardım." ifadelerini kullandı.

Çöken binanın sahibi konuştu

Çöken binanın sahibi konuştu ViDEO

"RUHSATI, İSKANI OLMAYAN BİR BİNA"

Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan da, "3 binada tehlike yaşıyoruz. 1994'te yapılmış, ruhsatı, iskanı olmayan bir bina, yoğun yağmurlardan dolayı istinat duvarının yıkılmasından sonra büyük bir tehlike yaşıyor." dedi.

Çöken binanın sahibi konuştu

Çöken binanın sahibi konuştu

Çöken binanın sahibi konuştu

Çöken binanın sahibi konuştu

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