Çöküşe geçen Tesla'da Elon Musk direksiyonu devraldı

Selman ÖZTÜRK / [email protected]

Elektrikli otomobillerin öncüsü olarak görülen ve tüm markaları elektrikli motor devrimi yapmaya zorlayan Tesla, bilindiği üzere son aylarda çalkantılı dönemler geçiriyordu.

MODEL 3 TESLA'YI ZORA SOKTU

Tesla; Model S, Model X gibi kalburüstü modellerin yüksek fiyat etiketine sahip olması nedeniyle aldığı eleştirileri değerlendirmiş ve Model 3'ü tasarlamıştı. Diğer modellere oranla daha uygun fiyatla piyasaya sürülecek olan Model 3'e ilgi de beklendiği üzere yüksek oldu.

Siparişlerin ardı arkası kesilmezken, Tesla yaptığı açıklamayla sipariş kotasının kısa bir sürede dolduğunu duyurdu. Bunun akabinde seri üretim başladı.

ELON MUSK İÇİN UYKUSUZ GECELER BAŞLIYOR

İşte tam bu noktadan sonra Tesla için rüzgâr tersine döndü. Aracın seri üretimi esnasında yaşanan problemler, siparişler için verilen sözlerin yerine getirilememesine yol açtı. Nisan ayı sonuna kadar en az 5 bin Model 3'ün sahiplerine teslim edileceği sözünün verilmesinin ardından, sadece 300 adet Model 3'ün üretim bandından çıktığı haberi Tesla hisselerini yerle bir etmişti.

BİR KÖTÜ HABER DE MODEL X'TEN

Tesla, Model 3 skandalıyla boğuşurken, bir de California'dan gelen haberle sarsıldı. Ağır bir kazaya karışan Model X'in bataryasının alev almasıyla birlikte küle dönmesi, ertesi gün gazetelerde manşetleri süsledi: "Tesla yanıyor" , "Tesla bitti, hisselerinizi hemen satın" , "Tesla yolda kaldı" , "Tesla için yolun sonu" ...

Bu talihsiz olayın ardından Tesla yetkililerinin yaptığı açıklamalar da olayın tuzu biberi oldu. Yanan araçla ilgili olarak şirketten yapılan resmi açıklamada, "Ne olduğunu biz de anlamadık" türevi cümleler kullanılması, Tesla'nın tabutuna son çiviyi çaktı!

DAHİ ÇOCUĞUN SABRI TAŞTI

Üst üste gelen olaylar sonrasında şirketin sahibi 'dahi çocuk' lakaplı Elon Musk, Model 3'ün üretimini tamamıyla devraldığını ve tüm süreçleri bizzat kendisinin yürüteceğini duyurdu. Sıklıkla kullandığı Twitter üzerinden açıklama yapan Elon Musk, halihazırda bu aracın üretim sürecinin başında olan mühendis Doug Field'ın artık sadece aracın tasarım ve mühendislik kısımlarıyla ilgieneceğini, üretimin başında ise kendisinin olacağını ifade etti.

Bir gazeteciye cevaben yazdığı açıklamada Elon Musk; "Bu konu hakkında yazdığınıza inanamıyorum. Bir CEO olarak benim görevim, Model 3’ün üretim sürecindeki kritik noktalara odaklanmak. Dünyanın en yetenekli mühendisleri arasında saydığım Doug, araç mühendisliğinde uzmanlaşmış biri. Yaklaşık bir yıl önce, Doug’a mühendislik ve üretim departmanlarını yönetmesini teklif etmiştim. Kendisi de Tesla’nın mühendislik ve üretim departmanlarının birlikte yürütülmesi gerektiği konusunda benimle hemfikirdi. Ancak yapımı delicesine zor olan bu araçların üretim sürecinde işlerin paylaşılması gerektiğine karar verdik. Bu nedenle gecelerimi fabrikada geçirmek üzere geri dönüyorum." dedi.