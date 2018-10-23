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Çöl Davosu'na katılım az oldu

Bugün açılışı yapılan ve Çöl Davosu olarak adlandırılan Suudi ekonomik forumu, "Geleceğe Yatırım Girişimi"ne uluslararası katılım yeterli düzeyde olmadı.

Haber Merkezi | 23.10.2018 - 10:52..
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Suudi Arabistan'ın büyük reklamlar yaparak dev beklentiler oluşturduğu, Çöl Davosu adlı "Geleceğe Yatırım Girişimi" ilgisiz kaldı. Özellikle Kaşıkçı olayından sonra forum katılmayacağını açıklayan üst düzey firmalar ile birlikte programa katılım düşük oldu.

Çöl Davosu'na katılım az oldu

ULUSLARARASI BOYKOT

Daha önce Google, Ford, Uber gibi firmaların katılmaktan vazgeçtiğin açıkladığı forum, bugün oldukça durağan geçti. Sabah saatlerinde açılışı yapılan programda konuşmacılar sırasıyla kürsüye gelerek açıklamalar yaparken, katılımcıların çoğunun Suudi vatandaşı olduğu gözlendi.

Çöl Davosu'na katılım az oldu

MEDYA İLGİSİZ

Özellikle Kaşıkçı olayından sonra açıklanan boykot konusunun ciddi manada zirveye yansıdığı gözlendi. Zirveye Kaşıkçı cinayetinden önce uluslararası medya ciddi manada destek verirken, olaylardan sonra New York Times, CNN, CNBC, Financial Times, Huffington Post ve Bloomberg'in sponsorluktan çekilerek PR çalışmalarını sonlandırdı.

Çöl Davosu'na katılım az oldu

ÇÖLÜN DAVOS'U

Programı boykot edenler yalnızca uluslararası şirketler değil. Üst düzey bürokratların da katılımdan vazgeçtiği programı boykot edenler arasında ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, Hollanda Maliye Bakanı Wopke Hoekstra ve İngiltere’nin Uluslararası Ticaret Bakanı Liam Fox geliyor.

Ayrıcan büyük beklentilerle organize edilen Geleceğe Yatırım Girişimi konferansına Dünya Bankası Grubu Başkanı Jim Yong Kim ile Uluslararası Para Fonu Başkanı Christine Lagarde da konferansa katılmayacğaını ilan etmişti.

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