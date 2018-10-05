Çöl safarisi yapmak isteyenler için 4 popüler rota

Aybüke SENGİR / [email protected]

Son yılların en popüler seyahat rotası oldu çöller. Masmavi gökyüzü ve altın kumlar eşliğinde yürüyerek unutulmaz bir safari deneyimi yaşayabileceğiniz turlarda, ister ciplerle ister develerle, inanılmaz deneyimler yaşıyorsunuz. Lafı fazla uzatmadan hayatınızı değiştirecek bu 4 çöl seyahati rotasına göz atalım.

İYİ HAZIRLANIN: SAFARİDE NE GİYMELİ?

Biliyorsunuz; Afrika’da gündüzleri oldukça sıcak, geceleri de oldukça serin geçer. Bu yüzden her iki duruma da hazırlıklı olun. Sizi sıcak tutacak bir mont, kalın bir hırka, kazak ya da polar valizinizde mutlaka olsun. Gündüzleri de tişörtler ve gömlekler hayat kurtarıcınız olacak. Safaride ayakkabı seçimi çok önemli. Çok rahat edeceğiniz outdoor ayakkabılar tercih edin. Bilekleri örtenler doğada daha korunaklı olur. Şapkasız safariye çıkılmaz. Keten, süet ya da deri bir safari şapkası hem şık olur hem de güneşten korur.

Kıyafetleriniz doğada kamufle olmanıza yardımcı olacak şekilde haki, bej, krem, sütlü kahve tonlarından seçin. Ama illa bu renkleri giymeniz şart değil. Beyaz ya da pastel renkler de kullanabilirsiniz. Geçelim yalnız insanları ısırmasıyla tanınan tse tse sineklerine. Siyah, lacivert gibi koyu renklere direkt saldırıyor. Bu renk kıyafetlerden en azından safari sırasında uzak durun.

BAMBAŞKA BİR EVREN: WAHİBA ÇÖLÜ

Wahiba, çölün ruhunu iliklerinize kadar hissedeceğiniz bir yer. Burası dünyanın en güzel çöl manzaralarına ev sahipliği yapıyor. Başka bir evren gibi gözüken yer, yüzlerce yıllık geleneklerinden ödün vermeyen bir bedevi topluluğunu da bünyesinde barındırıyor. Kesinlikle listenizde olması gereken Wahiba Çölü'nde kumların geniş bir biçimde yayılmasından dolayı hem deveyle hem de jeeple rahatça gezilebiliyor.

EKİM VE NİSAN AYLARI İDEAL

Burada bulunan turist kamplarında otantik halılarla süslenmiş çadırlar var. Rahat yataklarında dinlenebilir, gökyüzünde parlayan yıldızları izlerken ud ezgilerini dinleme fırsanız da oluyor. Wahiba Çölü’nde sıcaktan kavrulmamak için gezmeniz gereken en uygun dönem kesinlikle ekim ve nisan ayları arası. Seeb Havaalanı’ndan 4 saatlik bir yolculukla kolayca ulaşabilirsiniz.

TAR ÇÖLÜ’NDE HİNT KÜLTÜRÜNÜ YAŞAYIN

Tar Çölü, altını andıran pırıl pırıl kumlarıyla Hindistan’ın en çok ziyaretçi çeken bölgelerinden biri. Romantik bir tatil geçirmek için de burayı tercih edebilirsiniz. Her yıl düzenlenen çöl festivaliyle beraber yöresel lezzetlerin tadını çıkarırken, bir yandan da safari yapabilirsiniz. Gün batımında ise özenle giydirilmiş develer eşliğinde manzaranın keyfini çıkarırken bir yandan da Hindistan’ın bilinmeyen bir yüzünü deneyimlersiniz.

YEMEK KÜLTÜRLERİ ÇOK LEZZETLİ

Kamp alanlarında bulabileceğiniz Rajasthani mutfağının birbirinden lezzetli yemeklerinin tadına bakıp Kalbelia danslarına katılarak Hint kültürünü yakından tanıma fırsatınız olacak. Jodhpur Havaalanı’ndan yaklaşık 5 saatlik bir yolculukla gidebilirsiniz. Söylemekte fayda var; ekim ve nisan ayları arasında oldukça kalabalık oluyor.

FİRAVUN’DAN GÜNÜMÜZE SAHRA ÇÖLÜ

Çöl safarisi deyince ilk akla gelen rotalardan biri olan Mısır, dünyanın en çok bilinen çöllerinden biri olan Sahra’nın da bir kısmına ev sahipliği yapıyor. Tarihi, firavun dönemine kadar dayanan Bahariya ve altın mumyalar da dâhil olmak üzere onlarca tarihi ve kültürel zenginliğe sahip. Gece teleskopla gökyüzünü incelemek için de mükemmel bir adres. 4x4 jeep veya develerle istediğiniz şekilde tur yapabilirsiniz. Safariler, çölün geleneksel yaşamını deneyimleyebileceğiniz onlarca etkinliğe katılma imkânı da sunuyor.

Çöldeki lüks tesislerde konaklayabileceğiniz gibi, geleneksel yöntemlerle inşa edilmiş kamplarda da unutulmaz bir tatil geçirebilirsiniz. Kahire Havaalanı’na yaklaşık 4 saatlik bir mesafede konumlanıyor. Buraya gitmek için ekim ve nisan tarihlerini tercih edebilirsiniz.

MASALLAR DİYARI ARABİSTAN ÇÖLÜ

Burası da Arapların dillere destan masallarıyla ölümsüzleşmiş, masallar diyarı diyebileceğimiz Dubai. Çöl tatilinizde isterseniz bir bedevi gibi yaşama imkanına da sahip olabilirsiniz. Cip safarileri ve deve turlarıyla çöl deneyimi sunan Arabistan Çölü, hava karardıktan sonra yakılan kamp ateşinin etrafında yiyeceğiniz birbirinden güzel yemeklerle de unutamayacağınız bir deneyim yaşatacak. Kampta Arap ezgilerinin tadını çıkarırken, isterseniz Dubai’nin merkezine giderek daha modern bir tatil de yapabileceğiniz Arabistan Çölü’ne, Dubai Havaalanı’ndan yaklaşık 2 saatlik bir araç yolculuğuyla kolayca ulaşabilirsiniz.